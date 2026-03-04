Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Холопа» показала, как изменилась ее фигура после сильного похудения

Актриса Ольга Дибцева снялась в обтягивающем костюме после сильного похудения
Ольга Дибцева на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба
Ольга Дибцева на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба

Звезда сериала «Озабоченные, или Любовь зла» Ольга Дибцева показала, как изменилась ее фигура после сильного похудения. Актриса опубликовала свои архивные фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и продемонстрировала на контрасте свою актуальную форму, снявшись в обтягивающем комбинезоне. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Я никогда не буду стройной, у меня кость широкая… Тем временем моя кость. Зато сейчас в “прайм-эре”, как вы пишите обо мне», — подписала пост артистка.

Ольга Дибцева / фото: соцсети
Ольга Дибцева / фото: соцсети

В соцсети восхитились результатом похудения знаменитости: «Ведьма», «Невероятно», «Вау», «А какой за этим стоит труд, браво», «Просто легенда», «Шикарная», «Сногсшибательная», «Аплодирую стоя», «Вы мой мотиватор», «Потрясающе».

Ранее Ольга Дибцева показала своих дочерей.