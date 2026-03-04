Звезда «Холопа» показала, как изменилась ее фигура после сильного похудения

Звезда сериала «Озабоченные, или Любовь зла» Ольга Дибцева показала, как изменилась ее фигура после сильного похудения. Актриса опубликовала свои архивные фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и продемонстрировала на контрасте свою актуальную форму, снявшись в обтягивающем комбинезоне. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Я никогда не буду стройной, у меня кость широкая… Тем временем моя кость. Зато сейчас в “прайм-эре”, как вы пишите обо мне», — подписала пост артистка.
В соцсети восхитились результатом похудения знаменитости: «Ведьма», «Невероятно», «Вау», «А какой за этим стоит труд, браво», «Просто легенда», «Шикарная», «Сногсшибательная», «Аплодирую стоя», «Вы мой мотиватор», «Потрясающе».
