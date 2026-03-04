Ричмонд
Алферова раскритиковала спектакль с Бураком Озчивитом: «Мне брюнеты не нравятся»

Актриса посетила постановку турецкой звезды «Самая красивая девушка Стамбула»
Ксения Алферова
Ксения АлфероваИсточник: Алексей Молчановский

Ксения Алферова посетила премьеру спектакля «Самая красивая девушка Стамбула» с участием звезды турецких сериалов Бурака Озчивита. Актриса поделилась своими впечатлениями от постановки.

Она призналась, что не смогла досмотреть моноспектакль до конца. Алферова вместе с подругой решила покинуть зал до финала действия.

«Каюсь, мне очень стыдно, но я сегодня вечером впервые в жизни ушла со спектакля. Это очень невоспитанно. Так делать не надо. Но мы с края сидели, мы тихонько, чтобы не помешать никому. Ох, ну не смогли, прямо совсем не выдержали», — сообщила артистка.

Бурак Озчивит показал себя в новом образе, фото: соцсети
Бурак Озчивит показал себя в новом образе, фото: соцсети

Она добавила, что совершенно не знает турецкий язык, а титры, которые были показаны на экране, ей не помогли. Алферова считает, что перевод и сама постановка были сделаны с помощью искусственного интеллекта.

Актриса добавила, что налюбовалась красивым и талантливым турецким актером и сбежала. Также она раскрыла один своей секрет: дочь Ирины Алферовой вдруг поняла, что ей совсем не нравятся брюнеты.

«А еще, по секрету, между нами, девочками, я поняла, что мне брюнеты не нравятся! Но к Бураку это не относится!» — заключила звезда.

Егор Бероев и Ксения Алферова
Егор Бероев и Ксения Алферова

Многие решили, что таким образом артистка уколола бывшего мужа Егора Бероева, расставание с которым она подтвердила в начале февраля 2026 года.

Актеры прожили в браке около 25 лет. У них есть 18-летняя дочь Евдокия. По слухам, инициатором расставания стал Бероев.

Егор Бероев
Егор БероевИсточник: Legion-Media.ru

Недавно стало известно, что 48-летний актер женился на 21-летней актрисе и балерине Анне Панкратовой, которая сыграла главную роль в его фильме «Кукла». Позже появились новости, что избранница артиста ждет от него ребенка.

Ранее Алферова защитила бывшего мужа Бероева от хейтеров. 