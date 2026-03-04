Старшая дочь Сталлоне показала совместное фото с сестрами и восхитила поклонников

Дочь голливудского актера Сильвестра Сталлоне опубликовала в личном блоге фото с сестрами. Писательница София Сталлоне снялась с Систин и Скарлетт в вечерних платьях перед выходом в свет.
«Все, что мне нужно», — призналась она.
Подписчики блогера активно прокомментировали ее пост: «Потрясающий генофонд», «Самые восхитительные сестры», «Вы все такие прекрасные», «Потрясающее трио», «Как же вы красивы», «Великолепны», «Самые красивые сестры», «Просто вау».
У звезды трое детей от модели Дженнифер Флавин. Пара познакомилась в одном из ресторанов Голливуда, а потом встретилась на съемках фильма «Рокки 5». Актер не спешил делать предложение возлюбленной, которая на 22 года его моложе. Они поженились уже после рождения Софии.
