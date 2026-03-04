Старшая дочь Сталлоне показала совместное фото с сестрами и восхитила поклонников

У звезды трое детей от модели Дженнифер Флавин. Пара познакомилась в одном из ресторанов Голливуда, а потом встретилась на съемках фильма «Рокки 5». Актер не спешил делать предложение возлюбленной, которая на 22 года его моложе. Они поженились уже после рождения Софии.