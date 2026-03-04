Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Старшая дочь Сталлоне показала совместное фото с сестрами и восхитила поклонников

София Сталлоне опубликовала фото с сестрами
Дочери Сталлоне снялись в вечерних платьях, восхитив фанатов
Дочери Сталлоне снялись в вечерних платьях, восхитив фанатовИсточник: Газета.Ru

Дочь голливудского актера Сильвестра Сталлоне опубликовала в личном блоге фото с сестрами. Писательница София Сталлоне снялась с Систин и Скарлетт в вечерних платьях перед выходом в свет.

«Все, что мне нужно», — призналась она.

Подписчики блогера активно прокомментировали ее пост: «Потрясающий генофонд», «Самые восхитительные сестры», «Вы все такие прекрасные», «Потрясающее трио», «Как же вы красивы», «Великолепны», «Самые красивые сестры», «Просто вау».

Дженнифер Флавин с дочерями Систин и Софией Сталлоне
Дженнифер Флавин с дочерями Систин и Софией СталлонеИсточник: Legion-Media.ru

У звезды трое детей от модели Дженнифер Флавин. Пара познакомилась в одном из ресторанов Голливуда, а потом встретилась на съемках фильма «Рокки 5». Актер не спешил делать предложение возлюбленной, которая на 22 года его моложе. Они поженились уже после рождения Софии.

Ранее Сильвестр Сталлоне показал тренировку в зале и поразил фанатов формой.