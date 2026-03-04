«Союзмультфильм» отсудил более 30 тысяч рублей за одежду с его персонажами

«Перовский районный суд города Москвы рассмотрел иск АО “Киностудия “Союзмультфильм””, ООО “Союзмультфильм” к Абдулаеву Саристану Гейбат оглы… Исковые требования удовлетворены частично, с ответчика взыскано 34 234 рубля за нарушение исключительных авторских прав ООО “Союзмультфильм” на изображение персонажей “Чебурашка” и “Волк” из анимационных фильмов “Чебурашка” и “Жил-был пес” и за нарушение исключительных авторских прав АО “Киностудия “Союзмультфильм”” по свидетельствам на товарные знаки», — говорится в сообщении.