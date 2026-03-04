Друзья Шайи ЛаБафа не верят, что актер исправится после драки и ареста

На прошлой неделе актера Шайа ЛаБафа обязали пройти реабилитацию — это стало последствием скандальной вечеринки в Новом Орлеане. Однако сам артист убежден, что он ни в чем не нуждается. Люди из окружения ЛаБафа сомневаются, что реабилитация сможет оказать какое‑либо положительное воздействие на него. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на портал Page Six.