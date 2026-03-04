Друзья Шайи ЛаБафа не верят, что актер исправится после драки и ареста

На прошлой неделе актера Шайа ЛаБафа обязали пройти реабилитацию — это стало последствием скандальной вечеринки в Новом Орлеане. Однако сам артист убежден, что он ни в чем не нуждается. Люди из окружения ЛаБафа сомневаются, что реабилитация сможет оказать какое‑либо положительное воздействие на него. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на портал Page Six.
Актер сумел избежать тюремного срока после ареста. Для этого он согласился на прохождение курса лечения от алкогольной зависимости, сдачу тестов на наркотики и внесение залога в размере $100 000. Однако близкие звезды «Трансформеров» не верят в его исправление. Они считают, что Шайа «очень умело играет роль хорошего парня, идущего на поправку и стремящегося стать лучше».
«Он так хорошо умеет убеждать людей и потенциальных партнеров — все на это попадаются», — отметил инсайдер.
Актер уже не раз проходил реабилитацию из‑за проблем с алкоголем — в частности, после инцидента 2014 года в Нью‑Йорке, когда он выкрикивал нецензурные слова во время постановки «Кабаре» на Бродвее.
Ранее сообщалось, что Шайа Лабаф пытался спасти брак с Мией Гот.