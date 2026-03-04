Кайли Дженнер в облегающем топе появилась на публике с Тимоти Шаламе

Модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер в облегающем топе вышла на публику с актером Тимоти Шаламе. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Звезд заметили за кулисами съемок подкаста Mind The Game в Лос-Анджелесе 2 марта. Модель появилась на публике в белом облегающем топе, сером кожаном пальто и черных брюках. Знаменитость вышла в свет с уложенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. Актер предпочел белую футболку, желтую клетчатую рубашку и джинсы.
Ранее Тимоти Шаламе вышел на красную дорожку с мамой вместо Кайли Дженнер.