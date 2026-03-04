Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Моники Беллуччи снялась в оголяющем грудь джемпере без бюстгальтера

Модель Дева Кассель примерила джемпер с глубоким декольте без бюстгальтера

Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева, снялась в оголяющем грудь джемпере без бюстгальтера. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Дева Кассель / фото: соцсети
Дева Кассель / фото: соцсети

21-летняя знаменитость стала героиней нового выпуска журнала Modern Weekly Style. На обложке модель позировала в коричнево-черном джемпере с глубоким декольте, который сочетала с белой полупрозрачной юбкой в горошек. Знаменитость предстала перед камерой с уложенными в локоны волосами и макияжем в естественном стиле.

Ранее дочь Моники Беллуччи вышла на подиум в платье с глубоким декольте.