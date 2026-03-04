Дочь Моники Беллуччи снялась в оголяющем грудь джемпере без бюстгальтера

Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева, снялась в оголяющем грудь джемпере без бюстгальтера. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
21-летняя знаменитость стала героиней нового выпуска журнала Modern Weekly Style. На обложке модель позировала в коричнево-черном джемпере с глубоким декольте, который сочетала с белой полупрозрачной юбкой в горошек. Знаменитость предстала перед камерой с уложенными в локоны волосами и макияжем в естественном стиле.
Ранее дочь Моники Беллуччи вышла на подиум в платье с глубоким декольте.