Дочь Моники Беллуччи снялась в оголяющем грудь джемпере без бюстгальтера

21-летняя знаменитость стала героиней нового выпуска журнала Modern Weekly Style. На обложке модель позировала в коричнево-черном джемпере с глубоким декольте, который сочетала с белой полупрозрачной юбкой в горошек. Знаменитость предстала перед камерой с уложенными в локоны волосами и макияжем в естественном стиле.