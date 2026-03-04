Раскрыта причина, по которой Зендая и Том Холланд сыграли свадьбу тайно

«Для них брак был обещанием перед людьми, которые действительно важны, а не созданием глобального медийного момента. Они уже на собственном опыте убедились, как быстро личные события могут превратиться в общественное достояние. Потеря контроля уже не раз давила на них, поэтому на этот раз они были полны решимости защитить это событие. Дело было не в секретности ради драматизма — речь шла о защите чего-то священного», — заявил источник.