Раскрыта причина, по которой Зендая и Том Холланд сыграли свадьбу тайно

RadarOnline: актеры Зендая и Холланд тайно поженились из-за нежелания внимания
Зендая и Том Холланд
Зендая и Том ХолландИсточник: Legion-Media

Голливудские актеры Зендая и Том Холланд решили тайно пожениться, потому что оберегают свою личную жизнь. Об этом сообщает издание RadarOnline со ссылкой на инсайдера.

«Для них брак был обещанием перед людьми, которые действительно важны, а не созданием глобального медийного момента. Они уже на собственном опыте убедились, как быстро личные события могут превратиться в общественное достояние. Потеря контроля уже не раз давила на них, поэтому на этот раз они были полны решимости защитить это событие. Дело было не в секретности ради драматизма — речь шла о защите чего-то священного», — заявил источник.

По его словам, знаменитости чувствуют себя наиболее комфортно, когда гуляют с собакой, готовят дома или ужинают с семьей.

«Именно эта размеренная, домашняя жизнь для них наиболее ценна, и их свадьба отразила это в полной мере», — объяснил собеседник таблоида.

Ранее мать Зендаи прокомментировала слухи о свадьбе дочери.