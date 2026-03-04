Володин осмотрел выставку о жизни и творчестве Говорухина

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с членами организационного комитета по увековечению памяти народного артиста РФ Станислава Говорухина осмотрел во ВГИКе выставку, посвященную жизни и творчеству кинорежиссера.
В экспозиции представлены предметы, которые принадлежали артисту, в том числе его личное дело в годы обучения в институте, кинооборудование, а также афиши к созданным им фильмам.
Как отметил ректор ВГИКа Владимир Малышев, Говорухин неплохо учился. Однако в личном деле студента все же удалось найти один строгий выговор — за курение в павильоне.
Осмотр выставки состоялся в преддверии заседания оргкомитета под председательством Володина. В повестке обсуждения — вопросы и мероприятия по сохранению наследия великого режиссера, его вклада в развитие кинематографа и политической жизни страны.
Об оргкомитете
Говорухин — российский режиссер, сценарист и политический деятель, народный артист РФ. Поставил картины «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», автор сценариев к фильмам «Русский бунт», «В июне 41-го». Депутат Госдумы (1993−2018), председатель комитета Госдумы по культуре. Умер в 2018 году в возрасте 82 лет.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 90-летия со дня рождения Говорухина. В соответствии с указом также был создан оргкомитет для подготовки праздничных мероприятий, его возглавил Володин. В состав комитета также вошли министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, помощник президента Владимир Мединский, министр транспорта Андрей Никитин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава думского комитета по просвещению Ирина Белых, председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова и другие.
Как отмечал Володин, на фильмах Говорухина выросло не одно поколение, кинорежиссер «отличался активной гражданской позицией, всей душой любил Россию, считал себя ответственным за все происходящее вокруг, умел отстаивать свою позицию и в творчестве, и в политике». По словам председателя Госдумы, важно сохранить память о Говорухине «как о человеке, который внес большой вклад в развитие искусства, и как о политическом деятеле».