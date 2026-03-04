Володин осмотрел выставку о жизни и творчестве Говорухина

Как отмечал Володин, на фильмах Говорухина выросло не одно поколение, кинорежиссер «отличался активной гражданской позицией, всей душой любил Россию, считал себя ответственным за все происходящее вокруг, умел отстаивать свою позицию и в творчестве, и в политике». По словам председателя Госдумы, важно сохранить память о Говорухине «как о человеке, который внес большой вклад в развитие искусства, и как о политическом деятеле».