Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Володин осмотрел выставку о жизни и творчестве Говорухина

В экспозиции представлены предметы, которые принадлежали артисту, в том числе его личное дело в годы обучения в институте, кинооборудование, а также афиши к созданным им фильмам
Станислав Говорухин
Станислав ГоворухинИсточник: Алексей Молчановский

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с членами организационного комитета по увековечению памяти народного артиста РФ Станислава Говорухина осмотрел во ВГИКе выставку, посвященную жизни и творчеству кинорежиссера.

В экспозиции представлены предметы, которые принадлежали артисту, в том числе его личное дело в годы обучения в институте, кинооборудование, а также афиши к созданным им фильмам.

Как отметил ректор ВГИКа Владимир Малышев, Говорухин неплохо учился. Однако в личном деле студента все же удалось найти один строгий выговор — за курение в павильоне.

Осмотр выставки состоялся в преддверии заседания оргкомитета под председательством Володина. В повестке обсуждения — вопросы и мероприятия по сохранению наследия великого режиссера, его вклада в развитие кинематографа и политической жизни страны.

Об оргкомитете

Владимир Высоцкий и Лариса Лужина в фильме «Вертикаль» (1966)
Владимир Высоцкий и Лариса Лужина в фильме «Вертикаль» (1966)Источник: Кадр из фильма

Говорухин — российский режиссер, сценарист и политический деятель, народный артист РФ. Поставил картины «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», автор сценариев к фильмам «Русский бунт», «В июне 41-го». Депутат Госдумы (1993−2018), председатель комитета Госдумы по культуре. Умер в 2018 году в возрасте 82 лет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 90-летия со дня рождения Говорухина. В соответствии с указом также был создан оргкомитет для подготовки праздничных мероприятий, его возглавил Володин. В состав комитета также вошли министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, помощник президента Владимир Мединский, министр транспорта Андрей Никитин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава думского комитета по просвещению Ирина Белых, председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова и другие.

Станислав Говорухин
Станислав ГоворухинИсточник: Алексей Молчановский

Как отмечал Володин, на фильмах Говорухина выросло не одно поколение, кинорежиссер «отличался активной гражданской позицией, всей душой любил Россию, считал себя ответственным за все происходящее вокруг, умел отстаивать свою позицию и в творчестве, и в политике». По словам председателя Госдумы, важно сохранить память о Говорухине «как о человеке, который внес большой вклад в развитие искусства, и как о политическом деятеле».