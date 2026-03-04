«Дорогие! Все, кто волновался. Все, кто переживал. Мы с детьми в Москве. Не хотелось поднимать никакой паники! Все в порядке! Конечно, это были непростые три дня, честно! Спасибо всем, кто был на связи. Спасибо всем друзьям, кто беспокоился — звонил и писал! Фух! Мы дома», — написала звезда в личном блоге.