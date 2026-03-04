Юлия Пересильд сообщила, что накануне вернулась из Дубая в Москву. 41-летняя актриса отдыхала в ОАЭ с детьми — 16-летней Анной Пересильд и 13-летней Марией Пересильд.
Недавно появились новости, что звезда фильма «Мужу привет» не может улететь из Дубая из-за закрытия аэропорта. Это произошло из-за обострившегося конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем с США.
Пересильд объяснила, что не хотела ранее комментировать эту информацию, чтобы не поднимать панику. Актриса подчеркнула, что те несколько дней, когда она с дочками оставалась в Эмиратах, были непростыми. Как известно, Иран начал наносить удары по военным базам США в ОАЭ.
«Дорогие! Все, кто волновался. Все, кто переживал. Мы с детьми в Москве. Не хотелось поднимать никакой паники! Все в порядке! Конечно, это были непростые три дня, честно! Спасибо всем, кто был на связи. Спасибо всем друзьям, кто беспокоился — звонил и писал! Фух! Мы дома», — написала звезда в личном блоге.
Она также поблагодарила всех членов экипажа, которые доставили ее и других россиян домой.
