На Семена Трескунова требуют завести уголовное дело

Как пояснили в пресс-службе, в ходе прокурорской проверки было установлено, что признанный иностранным агентом 26-летний Трескунов был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка осуществления деятельности иностранного агента (ч. 2, 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако с ноября прошлого года по настоящее время, находясь за пределами России, он продолжил распространять сообщения и материалы в одной из социальных сетей без плашки иностранного агента.