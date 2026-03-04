На Семена Трескунова требуют завести уголовное дело

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента в отношении актера Семена Трескунова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.
Материалы прокурорской проверки направили в следственный орган в целях «решения вопроса об уголовном преследовании» Трескунова по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, которые предусмотрены законодательством РФ об иностранных агентах), говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, в ходе прокурорской проверки было установлено, что признанный иностранным агентом 26-летний Трескунов был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка осуществления деятельности иностранного агента (ч. 2, 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако с ноября прошлого года по настоящее время, находясь за пределами России, он продолжил распространять сообщения и материалы в одной из социальных сетей без плашки иностранного агента.
Трескунов — актер театра и кино. Дебютировал в кино в возрасте 12 лет в социальной драме «Аварийное состояние». Известен ролями в фильмах «Мамы», «Частное пионерское», «Призрак», «Родные», в сериалах «Светофор», «Семейный бизнес», «Ивановы-Ивановы» и «Гранд». После начала СВО переехал в Израиль, а позже в Испанию.
Минюст РФ 15 марта 2024 года внес Трескунова в реестр иностранных агентов.