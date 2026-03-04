Анна Пересильд рассказала, что мама Юлия Пересильд оставила ей особое послание перед полетом в космос в 2021 году. 16-летняя актриса вместо матери выступила на первом международном конкурсе красоты стран БРИКС в МВЦ «Казань Экспо» в Татарстане.
Она записала видеообращение для участников и гостей мероприятия. Пересильд-младшая поделилась трогательным посланием от мамы. Оказывается, звезда фильма «Красавица» переживала, что может не вернуться к родным после полета в космос.
«Моя любимая девочка, если ты читаешь это письмо без меня, значит, что-то пошло не так, значит, что теперь придется без меня. Жалею ли я о чем-то? Нет! Это судьба… Моя любовь к вам бесконечна, и где бы я не находилась сейчас, моя защита, моя любовь будут оберегать всюду», — прочитала звезда картины «Алиса в Стране Чудес».
Пересильд также обратилась к старшей наследнице и дала ей наставления. Актриса пожелала, чтобы ее дочь сохранила внутри себя любовь, была смелой, говорила с людьми открыто и не обижалась.
«Если обидела, извиняйся первой… Но никогда не терпи унижений! Создавай себя сама, не жди, что кто-то это сделает за тебя, независимо от общества, чужих мнений. Не живи с ощущением, что кто-то что-то тебе должен. Это путь к глобальному разочарованию. Верь в себя, верь себе и своей интуиции, мечтай, мечты сбываются!» — писала Пересильд.
Напомним, Юлия Пересильд летала в космос, чтобы снять некоторые сцены фильма «Вызов». Она стала первой актрисой, которая побывала на МКС. Премьера картины состоялась в 2023 году.
У звезды две дочери — Анна и Мария. Девочки родились в отношениях Пересильд с режиссером Алексеем Учителем.
