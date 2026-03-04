Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Юлии Пересильд раскрыла, что актриса написала ей перед полетом в космос

Актриса переживала, что может не вернуться из космоса
Анна и Юлия Пересильд, фото: соцсети
Анна и Юлия Пересильд, фото: соцсети

Анна Пересильд рассказала, что мама Юлия Пересильд оставила ей особое послание перед полетом в космос в 2021 году. 16-летняя актриса вместо матери выступила на первом международном конкурсе красоты стран БРИКС в МВЦ «Казань Экспо» в Татарстане.

Она записала видеообращение для участников и гостей мероприятия. Пересильд-младшая поделилась трогательным посланием от мамы. Оказывается, звезда фильма «Красавица» переживала, что может не вернуться к родным после полета в космос.

Юлия Пересильд, фото: пресс-служба
О «Красавице», опасных партнерах, хейте и зумерах. Большое интервью с Юлией Пересильд

«Моя любимая девочка, если ты читаешь это письмо без меня, значит, что-то пошло не так, значит, что теперь придется без меня. Жалею ли я о чем-то? Нет! Это судьба… Моя любовь к вам бесконечна, и где бы я не находилась сейчас, моя защита, моя любовь будут оберегать всюду», — прочитала звезда картины «Алиса в Стране Чудес».

Пересильд также обратилась к старшей наследнице и дала ей наставления. Актриса пожелала, чтобы ее дочь сохранила внутри себя любовь, была смелой, говорила с людьми открыто и не обижалась.

Юлия Пересильд
Юлия Пересильд

«Если обидела, извиняйся первой… Но никогда не терпи унижений! Создавай себя сама, не жди, что кто-то это сделает за тебя, независимо от общества, чужих мнений. Не живи с ощущением, что кто-то что-то тебе должен. Это путь к глобальному разочарованию. Верь в себя, верь себе и своей интуиции, мечтай, мечты сбываются!» — писала Пересильд.

Напомним, Юлия Пересильд летала в космос, чтобы снять некоторые сцены фильма «Вызов». Она стала первой актрисой, которая побывала на МКС. Премьера картины состоялась в 2023 году.

У звезды две дочери — Анна и Мария. Девочки родились в отношениях Пересильд с режиссером Алексеем Учителем.

Ранее Юлия Пересильд высказалась о хейте и будущем дочерей. 