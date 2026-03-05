Борисов c женой, Тарасова, Снигирь: все звезды на премьере «Картин дружеских связей»

В московском кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера камерного драмеди «Картины дружеских связей». Первым зрителям фильм представили режиссер Софья Райзман, исполнители главных ролей Александр Паль, Мария Карпова, Евгений Цыганов, Гоша Токаев, Руслан Братов и другие артисты и члены съемочной группы.
В числе гостей мероприятия оказались главные звезды российского кино: Юра Борисов и Анна Шевчук, Юлия Снигирь, Аглая Тарасова, Александр Робак, Александра Бортич и Давид Сократян, Александр Яценко и Ксения Иванова, Любовь Аксенова с мужем, Ирина Горбачева, Светлана Иванова и Джаник Файзиев, а также кинематографисты Анна Меликян, Сергей Сельянов, Евгений Сангаджиев и многие другие.
Фильм «Картины дружеских связей» рассказывает об одном дне и одной ночи из жизни тридцатилетних друзей, выпускников театрального вуза, которые провожают участника своей компании Сашу (Александр Паль), надолго уезжающего из страны.
Картина стала полнометражным дебютом актрисы и режиссера Софьи Райзман.
«Мой фильм — о людях, крепко связанных друг с другом в тот момент, когда их связь должна разорваться, — рассказывает Райзман. — Каждая сцена в фильме основана на наблюдениях, сделанных мной в своем ближайшем круге в последние 5 лет».
Премьера «Картин дружеских связей» состоялась в октябре 2025 года на фестивале актуального российского кино «Маяк», где фильм победил в номинациях «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая женская роль» (Мария Карпова).
В российских кинотеатрах лента стартует 19 марта. Прокатом занимается кинокомпания «Пионер».