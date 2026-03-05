Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Борисов c женой, Тарасова, Снигирь: все звезды на премьере «Картин дружеских связей»

Светская премьера камерного дебюта Софьи Райзман собрала в «Художественном» звездный аншлаг. Как это было, смотрите в фото- и видеорепортаже Кино Mail
Анна Гоголь
Автор Кино Mail

В московском кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера камерного драмеди «Картины дружеских связей». Первым зрителям фильм представили режиссер Софья Райзман, исполнители главных ролей Александр Паль, Мария Карпова, Евгений Цыганов, Гоша Токаев, Руслан Братов и другие артисты и члены съемочной группы.

Юра Борисов и Анна Шевчук
Юра Борисов и Анна Шевчук
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Софья Райзман
Софья Райзман
Александр Паль
Александр Паль

В числе гостей мероприятия оказались главные звезды российского кино: Юра Борисов и Анна Шевчук, Юлия Снигирь, Аглая Тарасова, Александр Робак, Александра Бортич и Давид Сократян, Александр Яценко и Ксения Иванова, Любовь Аксенова с мужем, Ирина Горбачева, Светлана Иванова и Джаник Файзиев, а также кинематографисты Анна Меликян, Сергей Сельянов, Евгений Сангаджиев и многие другие.

Фильм «Картины дружеских связей» рассказывает об одном дне и одной ночи из жизни тридцатилетних друзей, выпускников театрального вуза, которые провожают участника своей компании Сашу (Александр Паль), надолго уезжающего из страны.

Александр Яценко и Ксения Иванова
Александр Яценко и Ксения Иванова
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева
Дарья и Кузьма Котрелевы
Дарья и Кузьма Котрелевы

Картина стала полнометражным дебютом актрисы и режиссера Софьи Райзман.

«Мой фильм — о людях, крепко связанных друг с другом в тот момент, когда их связь должна разорваться, — рассказывает Райзман. — Каждая сцена в фильме основана на наблюдениях, сделанных мной в своем ближайшем круге в последние 5 лет».

Любовь Аксенова
Любовь Аксенова
Джаник Файзиев и Светлана Иванова
Джаник Файзиев и Светлана Иванова
Давид Сократян и Александра Бортич
Давид Сократян и Александра Бортич

Премьера «Картин дружеских связей» состоялась в октябре 2025 года на фестивале актуального российского кино «Маяк», где фильм победил в номинациях «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая женская роль» (Мария Карпова).

В российских кинотеатрах лента стартует 19 марта. Прокатом занимается кинокомпания «Пионер».