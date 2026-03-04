Ирина Безрукова не исключила роман с иностранцем

«Я не исключаю для себя такие встречи и возможности, может быть, даже с мужчиной-иностранцем, который даже не знает, кто я, и у него нет обо мне никакого представления как об известном человеке. Когда возникает тот самый флер легкого французского романа, когда мужчина за тобой ухаживает, заботится о тебе, делает какие-то милые подарочки», — поделилась артистка.