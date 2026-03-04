La Repubblica: Россия вернется на Венецианскую биеннале

Россия примет участие в Венецианской биеннале, которая пройдет с 9 мая по 22 ноября. Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подтвердил возвращение страны на престижную выставку после трехлетнего отсутствия, передает KP.RU.
Российский павильон в этом году представит проект «Дерево укоренено в небе». Как пояснили организаторы, в его создании задействованы более 50 молодых музыкантов, поэтов и философов не только из России, но и из Аргентины, Бразилии, Мали и Мексики.
Центральным событием станет музыкальный фестиваль, цель которого — продемонстрировать художественное многообразие регионов, удаленных от традиционных культурных центров.