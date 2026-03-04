Ричмонд
Кристиан Бэйл отреагировал на съемки нового «Американского психопата»

Актер Кристиан Бэйл пожелал удачи создателям нового «Американского психопата»
Кристиан Бэйл
Кристиан БэйлИсточник: Legion-Media.ru

Британский актер Кристиан Бэйл, исполнивший главную роль в фильме «Американский психопат», пожелал удачи создателям новой экранизации. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«Мне очень понравилось сниматься в этом фильме много лет назад, у меня остались фантастические воспоминания. Смелый выбор — попытаться сделать что-то подобное», — заявил Бэйл.

Кристиан Бэйл в роли Патрика Бэйтмана в фильме «Американский психопат»
Кристиан Бэйл в роли Патрика Бэйтмана в фильме «Американский психопат»

Отвечая на вопрос о том, кто из молодых актеров смог бы сыграть антигероя Патрика Бэйтмана, Бэйл предложил попробовать тому, кто решится.

«Я ничего не знаю о новом фильме, но желаю им всего наилучшего. Мне нравятся смелые люди», — подытожил он.

Ранее актриса Хлоя Севиньи захотела вернуться к своей роли в «Американском психопате».