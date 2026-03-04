Алена Бабенко рассказала об отношении к интимным сценам в кино

Алена Бабенко снялась в более чем ста кинопроектах. Популярность пришла к ней после главной роли в фильме «Водитель для Веры». Актриса служит в театре «Современник», где задействована в основных спектаклях репертуара. Сейчас она играет одну из главных героинь в масштабном историческом проекте Ольги Акатьевой «Три струны».