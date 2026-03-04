Ричмонд
Алена Бабенко рассказала об отношении к интимным сценам в кино

Бабенко рассказала, как нужно снимать интимные сцены в кино
Алена Бабенко
Алена Бабенко

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Алена Бабенко в интервью РИА Новости призналась, что не приемлет мат в кино и о том, как нужно снимать интимные сцены.

«Мат не приемлю. Неинтересные, тупые, неестественные диалоги. Откровенные сцены иногда в контексте рассказа необходимы. И тут важно, как это снять. Я за художественное выражение чувств и страстей. Это должно быть кинематографично и красиво», — отметила актриса.

Алена Бабенко снялась в более чем ста кинопроектах. Популярность пришла к ней после главной роли в фильме «Водитель для Веры». Актриса служит в театре «Современник», где задействована в основных спектаклях репертуара. Сейчас она играет одну из главных героинь в масштабном историческом проекте Ольги Акатьевой «Три струны».