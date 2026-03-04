Ричмонд
Алена Бабенко рассказала, на что готова ради интересной роли

Бабенко призналась, что ради роли готова на любые эксперименты со внешностью
Алена Бабенко
Алена Бабенко

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Алена Бабенко рассказала в интервью РИА Новости, помогает ли красивая внешность в актерской карьере и на какие эксперименты она готова пойти ради роли.

«Роль, считаю, мне удается не благодаря внешности, а когда я чувствую своего персонажа, перевоплощаюсь. И тогда я готова ради работы на любые эксперименты с внешностью. Я бы хотела, чтобы режиссер мне сказал: “Ален, давай ты пять килограмм сбросишь. Ты мне нужна дистрофиком”. Но таких предложений не поступало», — призналась артистка.

Алена Бабенко снялась в более чем ста кинопроектах. Популярность пришла к ней после главной роли в фильме «Водитель для Веры». Актриса служит в театре «Современник», где задействована в основных спектаклях репертуара. Сейчас она играет одну из главных героинь в масштабном историческом проекте Ольги Акатьевой «Три струны».