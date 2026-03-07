Нельзя было подобрать более подходящего времени года для премьеры комедии «Девчата», чем весна. Она вышла на экраны 7 марта 1962 года и стала настоящим подарком для всех девчат Советского Союза. История о наивной, но напористой Тосе Кислицыной, которую на спор влюбляет в себя горделивый лесоруб Илья Ковригин, но в итоге влюбляется сам, могла стать очередным советским производственным фильмом о торжестве труда. Но у режиссера Юрия Чулюкина получилось снять очень атмосферную, добрую и светлую картину, прямо как первый подснежник. Хотя на съемках не все было гладко. Рассказываем, что вы могли не знать о фильме «Девчата».
Фильм развалил семью режиссера Чулюкина
Юрий Чулюкин в 1957 году женился на одной из самых красивых актрис 50-60-х — Наталье Кустинской. И поначалу именно ей планировал отдать роль Тоси в «Девчатах». Тем более Кустинская буквально влюбилась в этот образ. Но худкомиссия отказала, посчитав, что Наталья слишком красива для роли Кислицыной. И даже нарисованные веснушки и заплетенные косички не делали из нее простушку.
Кустинская затаила обиду на мужа за то, что он не отстоял ее перед чиновниками. И подала на развод сразу после премьеры «Девчат».
Снимали в тридцатиградусные морозы и в тридцатиградусную жару
Почти все натурные сцены снимали зимой на севере Урала, на территории нынешнего Пермского края. Стояли такие лютые морозы, что съемочная техника не работала — ее приходилось укутывать тулупами, замерзали и актеры. Один эпизод чуть не стоит исполнителю главной роли Николаю Рыбникову языка. Снималась сцена, когда Тося приносит еду бригаде Ковригина прямо в лес. Рыбников взял алюминиевую ложку и облизал, как нужно было по сценарию. На морозе язык актера прилип к металлу. Пришлось отдирать вместе с кожей.
Вскоре создатели фильма поняли, что продолжать процесс при таких морозах невозможно и съемки переехали под Тверь, где уже реквизиторы искусно имитировали заснеженные улицы. А финальная сцена с поцелуем Тоси и Ильи вообще снималась в Ялте, когда там стояла жара. И если на Урале гримеры жаловались на то, что не могут перекрыть красные носы актерам, то в Крыму не успевали вытирать им лица — пот лил ручьями.
Ссоры снимались с первого дубля, а с любовными сценами пришлось возиться
По сюжету фильма, Тося и Илья знакомятся в клубе на танцах: Ковригин играл в шашки, ему мешала сосредоточиться музыка и он постоянно ее выключал. Тося же хотела танцевать и возвращала пластинку на место. Эта дерзость и привлекла главного героя, однако на его приглашение потанцевать, девушка хлестко отказала на глазах у всех.
Многочисленные сцены ссор между Тосей и Ильей снимались практически сразу. В эти моменты между актерами Надеждой Румянцевой и Николаем Рыбниковым действительно летали молнии. Объяснялось это просто: они в жизни недолюбливали друг друга. Румянцеву раздражали «звездные» замашки Рыбникова — ведь он пришел на площадку уже всесоюзно известным актером. Николая, в свою очередь, раздражала яркая Румянцева — сказывалась актерская ревность, каждый хотел стянуть одеяло на себя. Поэтому сцены, где приходилось играть нежные чувства друг к другу, давались сложно.
Напряженные отношения у Рыбникова были и со Светланой Дружининой, сыгравшей Анфису — телефонистку, которой первоначально симпатизировал Ковригин. Актер пытался на эту роль «продвинуть» свою супругу Аллу Ларионову, но безуспешно. На Дружинину он был обижен.
Вырезаны почти все крупные планы Анфисы
Режиссер видел только Дружинину в роли легкомысленной красавицы Анфисы. Но в процессе съемок у дирекции картины стали возникать опасения: мог бы мужчина уйти от такой эффектной женщины к вроде бы невзрачной Тосе? А если зритель полюбит привлекательную, но неправильную Анфису? Тогда придумали такой ход — из фильма вырезали практически все крупные планы Дружининой, чтобы зрители меньше обращали на нее внимание. Это очень задело Светлану Сергеевну.
Готовый фильм «потерял» одну героиню и историю Нади
В первоначальном варианте девчат было не пять, а шесть: Тося (Надежда Румянцева), «мама» Вера (Нина Меньшикова), Катя (Люсьена Овчинникова), Надя (Инна Макарова), Анфиса (Светлана Дружинина) и подруга Анфисы, которую сыграла Тамара Носова. У нее была репутация «королевы комедии» и по воспоминаниям очевидцев, она блестяще исполнила свою роль. Только вот при монтаже ее тщательно вырезали и причина такого жесткого решения до сих пор неизвестна. Поговаривали, что глава худсовета Владимир Сурин так решил отомстить ей за срыв других съемок. По другой версии, у Носовой случился сильный конфликт с режиссером Чулюкиным. По третьей, на удалении Носовой из фильма настояла Надежда Румянцева, опасаясь, что та затмит ее Тосю.
Не вошла в итоговый вариант картины и развязка сюжетной линии Нади и Ксан Ксаныча, «облезлого», как назвала его Тося. По сценарию Надежда без особой радости принимает приглашение о замужестве от немолодого, но хозяйственного мужчины. И в финале она все же уходит от него, не желая вступать в брак по расчету. Но эту развязку в итоге убрали. Актриса Инна Макарова очень обиделась на режиссера за это и не пришла на премьеру.
Фильм назвали «третьесортным»
Как это часто бывает, мнение чиновников и критиков не совпало с мнением большинства зрителей. Комиссия признала картину слишком бытовой, слишком мелкой для большого проката и присвоила третью категорию, что означало скромное количество копий. Но зрители показали, как ошибались чиновники: кинотеатры были битком, а фильм быстро ушел «в народ».
«Девчата» отмечены на международных кинофестивалях в Эдинбурге, в Каннах, в Мар-дель-Плата. В Аргентине Надежду Румянцеву за эту роль прозвали «Чаплином в юбке».