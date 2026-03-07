Нельзя было подобрать более подходящего времени года для премьеры комедии «Девчата», чем весна. Она вышла на экраны 7 марта 1962 года и стала настоящим подарком для всех девчат Советского Союза. История о наивной, но напористой Тосе Кислицыной, которую на спор влюбляет в себя горделивый лесоруб Илья Ковригин, но в итоге влюбляется сам, могла стать очередным советским производственным фильмом о торжестве труда. Но у режиссера Юрия Чулюкина получилось снять очень атмосферную, добрую и светлую картину, прямо как первый подснежник. Хотя на съемках не все было гладко. Рассказываем, что вы могли не знать о фильме «Девчата».