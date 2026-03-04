СМИ раскрыли, что связывает Анджелину Джоли и Луи Гарреля на фоне слухов о романе

Голливудская актриса Анджелина Джоли не встречается с артистом Луи Гаррелем, вопреки слухам об их романе. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на инсайдеров.
Источники из окружения актрисы подтвердили, что она действительно ужинала вместе с Луи Гаррелем. Однако, по словам инсайдеров, знаменитостей связывают только дружеские отношения. Также отмечается, что у актеров много общих знакомых.
Собеседники таблоида добавили, что у знаменитости не было романов после развода с артистом Брэдом Питтом и она сосредоточена на воспитании детей.
Ранее Анджелина Джоли в платье с вырезом и бахромой посетила ярмарку в Катаре.