СМИ раскрыли, что связывает Анджелину Джоли и Луи Гарреля на фоне слухов о романе

TMZ: актриса Анджелина Джоли не встречалась с мужчинами после развода с Питтом
Анджелина Джоли и Луи Гаррель
Анджелина Джоли и Луи ГаррельИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Анджелина Джоли не встречается с артистом Луи Гаррелем, вопреки слухам об их романе. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на инсайдеров.

Источники из окружения актрисы подтвердили, что она действительно ужинала вместе с Луи Гаррелем. Однако, по словам инсайдеров, знаменитостей связывают только дружеские отношения. Также отмечается, что у актеров много общих знакомых.

Собеседники таблоида добавили, что у знаменитости не было романов после развода с артистом Брэдом Питтом и она сосредоточена на воспитании детей.

Ранее Анджелина Джоли в платье с вырезом и бахромой посетила ярмарку в Катаре.