50-летняя Шарлиз Терон вышла в свет в кожаной мини-юбке и чулках

Голливудская актриса Шарлиз Терон появилась на публике в кожаной мини-юбке. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
50-летняя знаменитость позировала перед камерой в черном топе с накидкой, кожаной мини-юбке, чулках и туфлях на каблуках в тон. Актриса добавила к образу солнцезащитные очки и клатч. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж.
Ранее Шарлиз Терон заподозрили в пластике из-за нового фото.