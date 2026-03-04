Ричмонд
50-летняя Шарлиз Терон вышла в свет в кожаной мини-юбке и чулках

Актриса показала фигуру в откровенном наряде
Шарлиз Терон
Шарлиз ТеронИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Шарлиз Терон появилась на публике в кожаной мини-юбке. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Шарлиз Терон / фото: соцсети
Шарлиз Терон / фото: соцсети

50-летняя знаменитость позировала перед камерой в черном топе с накидкой, кожаной мини-юбке, чулках и туфлях на каблуках в тон. Актриса добавила к образу солнцезащитные очки и клатч. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж.

Ранее Шарлиз Терон заподозрили в пластике из-за нового фото.