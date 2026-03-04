Звезда «Солдат» показал повзрослевшую дочь от Татьяны Арнтгольц

Звезда сериала «Солдаты» Иван Жидков показал дочь от коллеги Татьяны Арнтгольц. Актер снялся с 16-летней Марией перед отъездом из дома и поделился кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Артисты расстались, когда их общему ребенку было четыре года. По словам экс-супругов, после расставания у них сохранились хорошие отношения, поэтому они продолжают общение и встречаются на праздниках в честь Марии.
Арнтгольц рассказывала в интервью, что бывший муж во время развода вел себя очень достойно и благоразумно. По словам знаменитости, она не ожидала такого, но очень благодарна Жидкову, который «преподал ей хороший урок».
Звезда «Солдат» в 2023 году признался, что дочь переехала к нему и ее мать этому не препятствовала — они оба с пониманием отнеслись к решению подростка.
Ранее звезда «Солдат» объяснил, почему больше никогда не женится.