Сыгравшему Пашу Козелкова, Александру Григорьеву на момент съемок ему было всего 14. И как и многие его коллеги по площадке, он не стал связывать свое будущее с экраном. После школы он выбрал военную карьеру, а выйдя в запас, работал водителем такси. Все эти годы он старался не афишировать свое «космическое» прошлое. В 2017-м на 60-м году его жизнь оборвалась: долгое время он боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.