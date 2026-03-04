К далекой звезде Шедар в созвездии Кассиопеи отправляется экспедиция на звездолете «Заря». Поскольку полет должен продлиться десятилетия, экипаж формируют из подростков не старше 14 лет, чтобы к цели они прибыли в самом расцвете сил. Лента, вышедшая на экраны в середине 70-х, поражала воображение зрителей, а ребята на съемочной площадке вмиг обрели статус знаменитостей. Мы решили узнать, кем стали юные ребята, которые в сентябре 1974-го проснулись кумирами миллионов.
Михаил Ершов
На съемочную площадку Михаил Ершов попал случайно — ассистент режиссера приметила его во время торжественного парада и пригласила на пробы. В результате он воплотил образ Вити Середы, серьезного и ответственного командира звездолета. Удивительно, но несмотря на невероятный успех, Михаил решил не идти дальше по актерской стезе.
Окончив школу, Ершов успешно поступил в технический вуз. В дальнейшем он многие годы проработал инженером в столичном метро, отвечая за вентиляционное оборудование станций и тоннелей. Бывший «командир корабля» вел непубличную жизнь, лишь изредка соглашаясь на интервью. К сожалению, в марте 2023-го стало известно о его смерти в возрасте 64 лет.
Александр Григорьев
Сыгравшему Пашу Козелкова, Александру Григорьеву на момент съемок ему было всего 14. И как и многие его коллеги по площадке, он не стал связывать свое будущее с экраном. После школы он выбрал военную карьеру, а выйдя в запас, работал водителем такси. Все эти годы он старался не афишировать свое «космическое» прошлое. В 2017-м на 60-м году его жизнь оборвалась: долгое время он боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.
Владимир Савин
Миша Копаныгин, он же Владимир Савин пришел в проект уже имея небольшой актерский опыт за плечами. К тому моменту в его послужном списке уже значились «Тайна железной двери» и «Вчера, сегодня и всегда». Его персонаж в «Москва — Кассиопея» отличался рассудительностью и феноменальной памятью. Как и его экранный герой, в жизни Владимир тяготел к точным наукам. Вместо театрального вуза Савин выбрал геологический факультет МГУ, а позже окончил Академию внешней торговли.
Еще тогда на площадке Савин сблизился с Ириной Поповой. Из-за этого романа на площадке режиссер Викторов даже хотел убрать обоих из картины, но переснимать эпизоды было слишком дорого. Через некоторое время молодые люди поженились. В этом браке родился сын Дмитрий. Правда, семейное счастье оказалось недолгим — через шесть лет супруги развелись. Владимир продолжил заниматься геологией, работал в Красном Кресте, а к кино более не возвращался.
Ирина Савина (Попова)
Представшая в образе Кати Панферовой, Ирина Попова оказалась одной из немногих в юном коллективе, кто продолжил заниматься актерством. Ирина успешно поступила в Школу-студию МХАТ, а после была принята в труппу Театра имени Ермоловой в 1978-м, где служит по сей день.
Параллельно она снималась в кино, но преимущественно на втором плане. «Вечный зов», «Безымянная звезда», «Экипаж» — лишь немногие из ее работ. Но по-настоящему она нашла себя в дубляже, подарив голос сотням персонажей зарубежных фильмов (включая Мардж, Барта и Лизу в «Симпсонах»). В 2001-м за заслуги в области искусства ей присвоили звание заслуженной артистки России.
После развода с Владимиром Савиным, она не стала обратно менять фамилию. Второй раз Ирина вышла замуж в конце 1980-х — за Бориса Быстрова, известного по сказке «Волшебная лампа Аладдина». Вместе они прожили 40 лет до его смерти в августе 2024-го.
Владимир Басов
Роль космического «зайца» Лобанова, который тайно пробрался на борт «Зари», стала для Владимира Басова первой. Дебют сына легендарных Владимира Басова и Натальи Фатеевой получился удачным. Впоследствии Басов-младший снялся еще в пятидесяти лентах, в том числе в «Аварии — дочери мента» и «Волкодаве».
Он успешно совмещал работу по обе стороны экрана. В качестве постановщика он снял целый ряд картин, нередко работая вместе с женой Ольгой — кстати, его бывшей одноклассницей. В 2007-м ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. В 2023-м супруги выпустили детектив «Тайная жизнь Маргариты», а на 2026-й заявлена уже третья часть из серии «Укрощение свекрови». Их сын Иван также решил продолжить династию и связал свою жизнь с кино.
Ольга Битюкова
Сыгравшая красавицу Варю Кутейщикову, Ольга Битюкова также из актерской семьи. Вот только дальнейший путь в профессию для нее выдался не из простых: ее первая попытка поступить во ВГИК неожиданно обернулась провалом. Какое-то время она работала в Ленинской библиотеке, успела окончить Институт легкой промышленности по специальности конструктора одежды. При этом еще и успевала периодически сниматься в эпизодах.
В итоге настойчивость взяла верх. В 1992-м Битюкова окончила ГИТИС. За свою карьеру она снялась в более сорока картинах — в «Зимнем вечере в Гаграх», «Мой любимый клоун», «Каникулах Кроша» и других. Но не меньше внимания привлекала ее личная жизнь. Ее первый муж Игорь Малахов был одним из фигурантов дела об убийстве музыканта Игоря Талькова. Второй брак для актрисы оказался куда спокойнее — с плотником-краснодеревщиком Владимиром у нее родился сын Федор.