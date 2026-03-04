«Кинорепортер» представил список самых привлекательных российских актеров

В женский список вошли Стася Милославская, отмеченная за эмоциональную роль в сериале «Чужие деньги», и Марина Александрова, которую редакция назвала одной из главных экранных звезд сезона благодаря работам в проектах «Макрон», «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш» и «Москва слезам не верит. Все только начинается». Международный акцент рейтингу придала сербская актриса Тина Стойилкович, получившая признание как «Открытие года» за участие в проектах «Август», «Казанова. В бегах» и «Москва слезам не верит. Все только начинается».