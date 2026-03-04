«Кинорепортер» представил список самых привлекательных российских актеров

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Актеры Юра Борисов и Анна Чиповская вошли в рейтинг самых привлекательных российских актеров по версии журнала «Кинорепортер», сообщили ТАСС в пресс-службе издания. Ежегодный мартовский список формируется экспертами журнала на основе харизмы артистов, их экранной энергетики и способности создавать притягательные образы в кино и сериалах.
«Журнал “Кинорепортер” представил традиционный мартовский рейтинг самых чувственных и привлекательных актеров российского кино. В женскую десятку вошла Аня Чиповская, удостоенная “Золотого орла” за роль Елизаветы Воронцовой в фильме “Пророк. История Александра Пушкина”, вновь продемонстрировала сочетание хрупкости и внутренней силы. Среди мужчин Юра Борисов покорил зрителей актерской смелостью и редким сочетанием силы и уязвимости в триллере “Кончится лето” и байопике о Пушкине», — говорится в сообщении.
В женский список вошли Стася Милославская, отмеченная за эмоциональную роль в сериале «Чужие деньги», и Марина Александрова, которую редакция назвала одной из главных экранных звезд сезона благодаря работам в проектах «Макрон», «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш» и «Москва слезам не верит. Все только начинается». Международный акцент рейтингу придала сербская актриса Тина Стойилкович, получившая признание как «Открытие года» за участие в проектах «Август», «Казанова. В бегах» и «Москва слезам не верит. Все только начинается».
В мужской рейтинг вошел Евгений Цыганов, отмеченный за интеллектуальную сдержанность и глубину образа в сериале «Первый номер», а также за роль в картине «Семейное счастье». В числе самых притягательных актеров сезона названы Андрей Максимов, получивший премию «Прорыв года» на премии «Событие года», и Глеб Калюжный, сыгравший чемпиона по гребле в фильме «Первый на Олимпе».
Отдельно редакция отметила наиболее яркие и эмоциональные сцены сезона. «Самой красивой парой» названы Александр Адабашьян и Светлана Крючкова в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки». Звание «Самой романтичной сцены» получила история героев Ники Здорик и Сергея Городничего в сериале «Ландыши. Вторая весна», а «Самый красивый поцелуй», по мнению экспертов, показан в фэнтези-мелодраме «Сводишь с ума» с участием Юрия Насонова и Милы Ершовой.