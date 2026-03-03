Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит назвал любимые турецкие сериалы

Бурак Озчивит вновь приехал в Россию. 2 марта турецкий актер презентовал моноспектакль «Самая красивая девушка Стамбула» в Москве, а 3-го провел закрытую пресс-конференцию с российскими журналистами.
Кино Mail поинтересовался у звезды «Великолепного века», какие турецкие проекты он смотрит сам и посоветовал бы зрителям.
«Я не буду называть конкретные сериалы и фильмы. Мне кажется, вы точно намного опытнее меня в этом плане. Вы смотрите те же фильмы, что и мы. Как только в Турции что-то становится популярным, оно тут же находит свое отражение в России. Вы наши сериалы и фильмы любите, у вас находят отклик те истории, которые у нас закладываются в сценарии, поэтому они оказывают определенное воздействие на вас. Во многих странах смотрят и любят турецкие сериалы, но в России им придают особое значение», — отметил Озчивит.
Изначально 41-летний актер хотел воздержаться от перечисления конкретных проектов. Однако в конце признался, что ему определенно нравятся четыре сериала со своим же участием.
«А вот мои любимые сериалы: “Великолепный век”, “Черная любовь”, “Королек — птичка певчая”, “Основание: Осман”. Это тот сегмент, который связан со мной. Они же очень популярны в России, не так ли?» — шутливо заключил артист.
Ранее Бурак Озчивит признался, что обожает русские конфеты.