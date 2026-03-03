Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит назвал любимые турецкие сериалы

«Я не буду называть конкретные сериалы и фильмы. Мне кажется, вы точно намного опытнее меня в этом плане. Вы смотрите те же фильмы, что и мы. Как только в Турции что-то становится популярным, оно тут же находит свое отражение в России. Вы наши сериалы и фильмы любите, у вас находят отклик те истории, которые у нас закладываются в сценарии, поэтому они оказывают определенное воздействие на вас. Во многих странах смотрят и любят турецкие сериалы, но в России им придают особое значение», — отметил Озчивит.