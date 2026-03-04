Ричмонд
Экс-возлюбленный Аглаи Тарасовой показал пляжные фото новой избранницы

Антон Филипенко показал фото с Анастасией Уколовой в Таиланде
Антон Филипенко и Анастасия Уколова, фото: соцсети
Антон Филипенко и Анастасия Уколова, фото: соцсети

Антон Филипенко подогрел слухи о романе с Анастасией Уколовой. 41-летний актер в личном блоге разместил серию пляжных снимков со своей предполагаемой возлюбленной. 31-летняя звезда «Комбинации» была запечатлена в купальниках и летней одежде во время их совместного отдыха в Таиланде.

«С 8 Марта!» — лаконично подписал публикацию актер.

Анастасия Уколова, фото: соцсети
Анастасия Уколова, фото: соцсети

Одни поклонники оценили юмор звезды, который поздравил всех с Международным женским днем заранее. Другие отметили, что ему очень повезло с избранницей.

Анастасия Уколова, фото: соцсети
Анастасия Уколова, фото: соцсети

«Какая она у тебя красивая», «Настя… Самая непосредственная харизма и энергия, столько в тебе нежности, улыбка самая красивая и искренняя. Фотограф прочувствовал тебя! Виды сумасшедшие», — писали комментаторы.

Анастасия Уколова, фото: соцсети
Анастасия Уколова, фото: соцсети

Недавно Анастасия Уколова сама спровоцировала слухи о романе с Антоном Филипенко. Она показала кадры, сделанные на его дне рождения. Звезды вместе танцевали, обнимались и не скрывали нежных чувств друг к другу.

На празднике также присутствовала Аглая Тарасова, которой в 2025 году приписывали роман с Филипенко. Обе актрисы вынесли праздничный торт для именинника.

Анастасия Уколова была дважды замужем. В 2025-м она развелась со вторым супругом Юрием Горовым, от которого у нее есть сын.

Ранее Антон Филипенко рассказал, что мечтает жениться и завести собаку. 