Экс-возлюбленный Аглаи Тарасовой показал пляжные фото новой избранницы

Антон Филипенко подогрел слухи о романе с Анастасией Уколовой. 41-летний актер в личном блоге разместил серию пляжных снимков со своей предполагаемой возлюбленной. 31-летняя звезда «Комбинации» была запечатлена в купальниках и летней одежде во время их совместного отдыха в Таиланде.