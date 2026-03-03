Хабенский призвал мужчин радовать женщин не только по праздникам

Отдельно артист обратился к сильной половине человечества — с долей юмора и житейской мудрости: «Хочется обратить внимание наших мужчин. Дарить внимание и заботу можно независимо от даты. Советую всем поступать именно так — не только по праздникам. Хотя давать советы в этой ситуации — дело рискованное. А то потом прилетит от всех мужчин: “Что вы нас подставили? Раньше мы один раз в году открыткой отделывались, а теперь придётся работать круглый год!”.