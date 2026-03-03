Хабенский призвал мужчин радовать женщин не только по праздникам

В преддверии Международного женского дня народный артист России Константин Хабенский поделился с aif.ru тёплыми воспоминаниями о том, как в детстве поздравлял маму. А также затронул темы благотворительности и щедрости мужчин для своих женщин.
«Честно говоря, я думаю, в детстве вообще очень мало кто задумывается о серьезных вещах. Мы, например, учились так себе — не могу этим похвастаться, но зато были примерно одинаковыми в своём отношении к близким. Помню, как на 8 Марта мы рисовали маме открытки, писали тексты о любви и дарили их. Мне кажется, это было очень хорошее, доброе и искреннее», — рассказал aif.ru актёр.
Отдельно артист обратился к сильной половине человечества — с долей юмора и житейской мудрости: «Хочется обратить внимание наших мужчин. Дарить внимание и заботу можно независимо от даты. Советую всем поступать именно так — не только по праздникам. Хотя давать советы в этой ситуации — дело рискованное. А то потом прилетит от всех мужчин: “Что вы нас подставили? Раньше мы один раз в году открыткой отделывались, а теперь придётся работать круглый год!”.
Впрочем, сам Хабенский, судя по его словам, к таким «трудностям» готов и призывает мужчин не ограничиваться одним днем в году. А ведь в семье Константина Юрьевича три прекрасных дамы: супруга Ольга и дочери Александра, Вера. К слову, личную жизнь актер старается не афишировать, но отметил, что младшая — семилетняя Вера — уже ходит в школу.
На вопрос о благотворительности Константин Юрьевич ответил так: «Если нет финансовой возможности — не беда. Благотворительностью можно заниматься и без денег. В первую очередь нужно найти фонд или человека, который занимается добрыми делами, и предложить свою помощь: написать заявку, распространить информацию, просто уделить время. И этого будет достаточно».