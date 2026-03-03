Ричмонд
Встреча Кристины Асмус с ее «близнецом» вызвала ажиотаж в сети

Актриса сфотографировалась с блогершей Маш Милаш

Встреча российской актрисы театра и кино Кристины Асмус с ее «близнецом» — популярной блогершей Марией Камовой, известной как Маш Милаш, — вызвала ажиотаж в сети. Пост появился на ее странице в соцсети.

Маш Милаш (Мария Камова) и Кристина Асмус / фото: соцсети
Маш Милаш (Мария Камова) и Кристина Асмус / фото: соцсети

37-летняя звезда сериала «Интерны» сняла видео с указанной инфлюэнсершей, с которой ей приписывали сходство. Девушки решили поменяться ролями и изобразить друг друга. При этом Асмус позировала в черном свитере и брюках с уложенными волнами волосами, а Камова надела футболку с принтом и голубые джинсы и сделала гладкую укладку на распущенных волосах.

Ролик набрал 2,2 миллиона просмотров. Зрители оценили его в комментариях.

«Они же одинаковые», «Вот это сходство», «Они, что, близнецы?», «У них даже родинки на щеках одинаковые», «В глазах двоится», «На 50-й секунде я реально запутался, кто из них Кристина, а кто Маша», — заявили юзеры.

Ранее Кристина Асмус показала лицо своего нового возлюбленного.