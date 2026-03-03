Встреча Кристины Асмус с ее «близнецом» вызвала ажиотаж в сети

37-летняя звезда сериала «Интерны» сняла видео с указанной инфлюэнсершей, с которой ей приписывали сходство. Девушки решили поменяться ролями и изобразить друг друга. При этом Асмус позировала в черном свитере и брюках с уложенными волнами волосами, а Камова надела футболку с принтом и голубые джинсы и сделала гладкую укладку на распущенных волосах.