Тимоти Шаламе вышел на красную дорожку с мамой вместо Кайли Дженнер

В воскресенье в Лос‑Анджелесе прошла 32‑я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (Actor Awards). 30‑летний Тимоти Шаламе, номинированный на премию за лучшую мужскую роль в фильме «Марти Великолепный», появился на красной дорожке с особенной спутницей.
Как передает Super.ru, актер, вопреки ожиданиям фанатов, не взял с собой возлюбленную — Кайли Дженнер. Компанию звезде составила его мама, Николь Флендер.
Артист для выхода в свет выбрал элегантный светлый пиджак, белую рубашку и черные брюки. Его мама появилась на красной дорожке в простом розовом платье на тонких бретелях.
Ранее было раскрыто, почему Тимоти Шаламе избегает общих фото с Кайли Дженнер на публике.