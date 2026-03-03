Ричмонд
Тимоти Шаламе вышел на красную дорожку с мамой вместо Кайли Дженнер

Актер посетил премию Гильдии киноактеров с мамой

В воскресенье в Лос‑Анджелесе прошла 32‑я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (Actor Awards). 30‑летний Тимоти Шаламе, номинированный на премию за лучшую мужскую роль в фильме «Марти Великолепный», появился на красной дорожке с особенной спутницей.

Тимоти Шаламе с мамой
Тимоти Шаламе с мамойИсточник: Legion-Media

Как передает Super.ru, актер, вопреки ожиданиям фанатов, не взял с собой возлюбленную — Кайли Дженнер. Компанию звезде составила его мама, Николь Флендер.

Артист для выхода в свет выбрал элегантный светлый пиджак, белую рубашку и черные брюки. Его мама появилась на красной дорожке в простом розовом платье на тонких бретелях.

Ранее было раскрыто, почему Тимоти Шаламе избегает общих фото с Кайли Дженнер на публике.