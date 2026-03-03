Тимоти Шаламе вышел на красную дорожку с мамой вместо Кайли Дженнер

В воскресенье в Лос‑Анджелесе прошла 32‑я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (Actor Awards). 30‑летний Тимоти Шаламе, номинированный на премию за лучшую мужскую роль в фильме «Марти Великолепный», появился на красной дорожке с особенной спутницей.