Гвинет Пэлтроу потеряла винтажную серьгу 1930‐х годов по пути на сцену

Гвинет Пэлтроу привлекла внимание не только эффектным появлением на церемонии Actor Awards 2026 в Лос-Анджелесе, но и небольшой неприятностью. Как сообщает Super.ru со ссылкой на People, по пути на сцену актриса потеряла одну из винтажных сережек Belperron 1930-х годов. К счастью, драгоценность позднее удалось обнаружить.