Гвинет Пэлтроу потеряла винтажную серьгу 1930‐х годов по пути на сцену

Драгоценность позднее удалось обнаружить
Гвинет Пэлтроу
Гвинет ПэлтроуИсточник: Legion-Media

Гвинет Пэлтроу привлекла внимание не только эффектным появлением на церемонии Actor Awards 2026 в Лос-Анджелесе, но и небольшой неприятностью. Как сообщает Super.ru со ссылкой на People, по пути на сцену актриса потеряла одну из винтажных сережек Belperron 1930-х годов. К счастью, драгоценность позднее удалось обнаружить.

Пэлтроу впервые за более чем 20 лет посетила эту премию и блистала на красной дорожке в черном полупрозрачном макси-платье Givenchy из расшитого пайетками кружева. Наряд с заниженной талией и кринолиновой вставкой подчеркивал фигуру. Волосы актриса уложила в низкий гладкий пучок.

Гвинет Пэлтроу
Гвинет ПэлтроуИсточник: Legion-Media.ru

Ранее Гвинет Пэлтроу представила авторские игральные кости для взрослых.