Лучшим просветительским фильмом премии «Знание» стал «В списках не значился»

Картина снята режиссером Сергеем Коротаевым по одноименной повести Бориса Васильева, генеральным продюсером выступил Владимир Машков. Фильм приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сюжет начинается с описания событий 21 июня 1941 года: полный надежд на светлое будущее молодой лейтенант Коля Плужников (Владислав Миллер) прибывает в Брест, чтобы начать службу. Однако судьба готовит ему испытание: солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — начинается война. Так Коля Плужников принимает первый в своей жизни бой продолжительностью в десять месяцев.