Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Лучшим просветительским фильмом премии «Знание» стал «В списках не значился»

Картину снял режиссер Сергей Коротаев по одноименной повести Бориса Васильева

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Фильм «В списках не значился» стал лучшим просветительским фильмом по версии премии «Знание». Награждение лауреатов проходит в Национальном центре «Россия».

Награду исполнителю главной роли Владиславу Миллеру вручил генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.

«Картина показана в 2 241 кинотеатре; фильм посмотрели 1,5 миллиона зрителей; он открывал Московский международный кинофестиваль 2025 года. Кинокартина стала важным культурным событием и напоминанием современному поколению о цене Победы, о подлинном мужестве людей, чьи имена могли не попасть в списки, но навсегда остались в истории», — рассказали в пресс-службе общества «Знание».

Владимир Машков на съемках фильма «В списках не значился»
Владимир Машков на съемках фильма «В списках не значился»

Картина снята режиссером Сергеем Коротаевым по одноименной повести Бориса Васильева, генеральным продюсером выступил Владимир Машков. Фильм приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сюжет начинается с описания событий 21 июня 1941 года: полный надежд на светлое будущее молодой лейтенант Коля Плужников (Владислав Миллер) прибывает в Брест, чтобы начать службу. Однако судьба готовит ему испытание: солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — начинается война. Так Коля Плужников принимает первый в своей жизни бой продолжительностью в десять месяцев.

«Знание. Премия» учреждена в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. За пять сезонов проект собрал 65 984 заявки из 89 регионов России и 79 зарубежных стран.