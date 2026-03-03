Лучшим просветительским фильмом премии «Знание» стал «В списках не значился»

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Фильм «В списках не значился» стал лучшим просветительским фильмом по версии премии «Знание». Награждение лауреатов проходит в Национальном центре «Россия».
Награду исполнителю главной роли Владиславу Миллеру вручил генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.
«Картина показана в 2 241 кинотеатре; фильм посмотрели 1,5 миллиона зрителей; он открывал Московский международный кинофестиваль 2025 года. Кинокартина стала важным культурным событием и напоминанием современному поколению о цене Победы, о подлинном мужестве людей, чьи имена могли не попасть в списки, но навсегда остались в истории», — рассказали в пресс-службе общества «Знание».
Картина снята режиссером Сергеем Коротаевым по одноименной повести Бориса Васильева, генеральным продюсером выступил Владимир Машков. Фильм приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сюжет начинается с описания событий 21 июня 1941 года: полный надежд на светлое будущее молодой лейтенант Коля Плужников (Владислав Миллер) прибывает в Брест, чтобы начать службу. Однако судьба готовит ему испытание: солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — начинается война. Так Коля Плужников принимает первый в своей жизни бой продолжительностью в десять месяцев.
«Знание. Премия» учреждена в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. За пять сезонов проект собрал 65 984 заявки из 89 регионов России и 79 зарубежных стран.