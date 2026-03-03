Джим Керри узнал о насмешках над собой: «Ему грустно»

Актер Джим Керри в беседе с приятелем назвал глупцами людей, считающих, что его заменили клоном. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник, приближенный к 64-летней звезде фильма «Маска».
Канадско-американский артист недавно посетил церемонию вручения премии «Сезар» в Париже. После зрители и пользователи соцсетей обратили внимание на его одутловатое лицо и странное поведение. Некоторые даже предположили, что настоящего Джима Керри заменили клоном. По словам источника, актер узнал о насмешках над собой из загрустил.
«Джиму грустно. Не потому, что люди ставят под вопрос или высмеивают его внешность, его это совсем не беспокоит. Скорее, ему грустно от того, что они глупы», — говорит инсайдер.
Источник утверждает, что артист удивляется наличию в мире людей, верящих, что кому-то придет в голову заменять актера в его возрасте клоном.
«Все превратилось в конспирологическую теорию, и его расстраивает, что люди на самом деле верят, что он не настоящий Джим Керри», — добавил приятель.
Ранее представитель Джима Керри ответил на слухи о подмене актера клоном.