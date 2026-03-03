Австралийский актер и режиссер Мэл Гибсон обвинил телеведущую Эллен ДеДженерес в каннибализме. Его слова передает The People.
Артист призвал совершить над ДеДженерес высшую меру наказания после того, как ее имя появилось в файлах Эпштейна. Он назвал телеведущую настоящим злом, обвинил в сатанизме (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) и поедании детей.
В феврале правительство США опубликовало документ из файлов Эпштейна, в которых сказано, что ДеДженерес забрала тело актрисы Энн Хеч после ее кончины и положила ее в морозильную камеру с целью потом съесть.