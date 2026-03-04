Ричмонд
Мария Аронова рассказала об особой связи с Сергеем Буруновым

Актриса призналась, что «чувствует» коллегу на расстоянии
Елена Нужная
Автор Кино Mail
Мария Аронова и Сергей Бурунов
Мария Аронова и Сергей Бурунов

На премьере фильма «Новая теща» Мария Аронова поделилась откровениями о близком друге. Как стало известно изданию Super.ru, артистка испытывает особую эмоциональную связь с Сергеем Буруновым.

«Я его чувствую, и я его бесконечно люблю. Я как старая гадалка. Он у меня спросил: “А что ты мне можешь сказать?” — и я попунктно ему всё рассказываю. А он отвечает: “Тебе кто‑то рассказывал?” Я говорю: “Нет, просто я тебя так чувствую, потому что я тебя бесконечно люблю”», — поделилась Аронова.

По словам артистки, это позволяет ей буквально читать мысли и переживания своего коллеги, с которым она снялась в таких проектах, как «Праздники» и «Пара из будущего».

Также на премьере Аронова рассказала, что сохранила теплые отношения с бывшей невесткой Екатериной, несмотря на ее развод с сыном артистки Владиславом.