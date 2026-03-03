Ричмонд
Эксперт Анищенко опроверг конспирологические теории о подмене Джима Керри

Это манера поведения актера, его жесты, хоть мимика и не такая явная, сообщил профайлер
Джим Керри
Джим КерриИсточник: Legion-Media

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Разговоры о том, что на вручении кинопремии «Сезар» в Париже был не актер Джим Керри, а его двойник, лишены оснований. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС профайлер Илья Анищенко, проанализировавший внешность и поведение актера, которые вызвали подозрения у общественности.

«Это его манера поведения, его жесты, хоть мимика и не такая явная. Сравнивал с записью 2014 года, где он выступает перед аудиторией в университете. Это его реакции, его движения, такая же амплитуда. Его глаза двигаются точно также, его линия волос, его нос — все полностью совпадает. По мимике и манере поведения — да, это он», — сказал Анищенко.

Он отметил, что большое подозрение у публики вызвало интервью Джима Керри после основного выступления в зале, особенно лицо и цвет глаз актера. Тем не менее, считает эксперт, дело в плохом качестве видеозаписи и цветокоррекции. Кроме того, он предположил, что актер мог недавно сделать пластическую операцию и это объясняет отсутствие привычных морщин и сильной мимики.

«Голос тоже его — если сравнить с речью перед студентами 2014 года, все то же самое. Странный эффект на лице, скорее всего, из-за недавней операции», — заключил Анищенко.