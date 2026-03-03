Хабенский, Бондарчук и Башмет выступят на юбилейном вечере к 100-летию Зацепина

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Константин Хабенский, Федор Бондарчук и Юрий Башмет примут участие в большом юбилейном концерте «Век Зацепина», посвященном 100-летию народного артиста России Александра Зацепина. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Россия».
«Праздничный концерт “Век Зацепина”. Большой юбилейный вечер к столетию Александра Зацепина пройдет в день векового юбилея маэстро в Большом театре. На сцене прозвучат произведения Зацепина, написанные более чем к 100 художественным и анимационным фильмам. Среди них картины "Операция “Ы” и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "12 стульев", "Земля Санникова" и многие другие», — говорится в сообщении.
На концерте выступят Евгений Миронов, Сергей Шакуров, Наталья Варлей, Дима Билан, Николай Басков, Антон Беляев, Юлия Пересильд, Ирина Пегова, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава и другие артисты. Всероссийский юношеский симфонический оркестр выйдет на сцену под управлением Башмета. Участие в вечере примет народная артистка СССР композитор Александра Пахмутова. Ведущими станут Дарья Златопольская и Андрей Малахов.
Как уточнили в пресс-службе, трансляция концерта из Большого театра состоится 10 марта в 21:30 мск в эфире телеканала «Россия». Концерт пройдет при поддержке Министерства культуры РФ.