Хабенский, Бондарчук и Башмет выступят на юбилейном вечере к 100-летию Зацепина

«Праздничный концерт “Век Зацепина”. Большой юбилейный вечер к столетию Александра Зацепина пройдет в день векового юбилея маэстро в Большом театре. На сцене прозвучат произведения Зацепина, написанные более чем к 100 художественным и анимационным фильмам. Среди них картины "Операция “Ы” и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "12 стульев", "Земля Санникова" и многие другие», — говорится в сообщении.