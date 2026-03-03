Москва
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В окружении Тарантино опровергли слухи о его гибели при ударе по Израилю

Тарантино с супругой и детьми живет на две страны
Квентин Тарантино и Даниэла Пик
Квентин Тарантино и Даниэла ПикИсточник: Legion-Media.ru

В соцсетях распространилась информация о гибели знаменитого голливудского режиссера Квентина Тарантино в Израиле. Источники, близкие к его семье сообщили, что режиссер не пострадал. Ни ему, ни его родным ничего не угрожает, пишет Life.ru со ссылкой на портал TMZ.

«Квентин жив, у него все в порядке, и у его семьи тоже», — заявил источник, опровергнув панические посты в соцсетях.

Тарантино с супругой и детьми живет на две страны — в Израиле и Лос-Анджелесе. С января 2025 года он находится в творческой паузе и пока не планирует снимать кино.