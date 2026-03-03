В окружении Тарантино опровергли слухи о его гибели при ударе по Израилю

В соцсетях распространилась информация о гибели знаменитого голливудского режиссера Квентина Тарантино в Израиле. Источники, близкие к его семье сообщили, что режиссер не пострадал. Ни ему, ни его родным ничего не угрожает, пишет Life.ru со ссылкой на портал TMZ.
«Квентин жив, у него все в порядке, и у его семьи тоже», — заявил источник, опровергнув панические посты в соцсетях.
Тарантино с супругой и детьми живет на две страны — в Израиле и Лос-Анджелесе. С января 2025 года он находится в творческой паузе и пока не планирует снимать кино.