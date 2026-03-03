Звезда «Буратино» — о том, на что пошел ради роли: «И пожалел»

«Я бы наверное старался обойти его стороной, потому что он кажется опасным. Не потому что он может сделать что-то мне, а потому что в целом выглядит ненадежно. Но со временем он становится внимательнее — он изнутри может посмотреть на тех, кто вокруг него. Он начинает задумываться, думать о других людях, глаза из себя поднимает наружу», — поделился артист.