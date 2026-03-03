Звезда «Кухни» Марк Богатырев назвал любимых российских режиссеров

Артист заявил, что его привлекают отечественные экшн-драмы с сильной режиссурой и внятной жанровой интонацией. Среди подобных работ он выделил творчество Стаса Иванова — сериалы «ЮЗЗЗ» и «Высокий сезон». Он подчеркнул, что в этих картинах уличная энергия и драматическое напряжение складываются в цельное жанровое высказывание.