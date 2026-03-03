Ида Галич, экстрасенсы и вертикальные сериалы: фестиваль Original+ объявил программу

V фестиваль контента стриминговых платформ Original+ объявил программу. В этом году в рамках смотра пройдут премьерные показы ожидаемых многими сериалов и шоу, а также впервые будут представлены вертикальные сериалы из России, Китая и США.
В конкурсную программу сериалов вошли восемь проектов: драматический триллер «Затмение», масштабная семейная сага «Время Счастливых», комедия с Ильей Соболевым и Александрой Бортич «Зовите Витю!», ироничный «Почти настоящий детектив», драма «Когда горит огонь», детективный триллер «Черная графиня», комедийная мелодрама «Гордость», а также второй сезон телехита «Страх над Невой».
Конкурс шоу представит гостям фестиваля новые выпуски проектов, разное время существующих на стриминговых платформах. В их числе окажутся шоу «Вахта», «Модный подкаст» и «Мама лучше всех», а также проекты VK Видео «Битва вкусов» Камиллы Tasty и «9 месяцев» с ведущими Идой Галич и Денисом Кукоякой. Кроме того, в специальной игре-голосовании зрители смогут выбрать, какое из шести новых шоу Rutube достойно полноценного сезона на платформе.
В этом году впервые на фестивале Original+ будут представлены вертикальные сериалы. Семь проектов отечественного производства вошли в конкурсную программу, и еще восемь сериалов из России, Китая и США будут показаны вне конкурса.
«Одна из главных задач нашего фестиваля — фиксировать тренды индустрии, — подчеркивает программный директор фестиваля Сусанна Альперина. — Так хотим отметить тренд последнего времени на производство и закупку новых форматов — вертикальных сериалов».
Проекты конкурсных программ фестиваля будут оценивать два состава жюри: профессионалы из мира кино и журналисты и блогеры. Отдельный пул экспертов определит победителя конкурса «Номинация Инновация» — его участники, а также составы жюри будут объявлены позже.
V фестиваль контента стриминговых платформ Original+ пройдет с 18 по 20 марта 2026 года на Киностудии Горького. Торжественное награждение победителей состоится в финале последнего дня смотра.