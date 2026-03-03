Ричмонд
Ида Галич, экстрасенсы и вертикальные сериалы: фестиваль Original+ объявил программу

Рассказываем, какие сериалы, шоу и нововведения ждут гостей ежегодного смотра контента стриминговых платформ
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Постер V фестиваля контента стриминговых платформ Original+
Постер V фестиваля контента стриминговых платформ Original+

V фестиваль контента стриминговых платформ Original+ объявил программу. В этом году в рамках смотра пройдут премьерные показы ожидаемых многими сериалов и шоу, а также впервые будут представлены вертикальные сериалы из России, Китая и США.

В конкурсную программу сериалов вошли восемь проектов: драматический триллер «Затмение», масштабная семейная сага «Время Счастливых», комедия с Ильей Соболевым и Александрой Бортич «Зовите Витю!», ироничный «Почти настоящий детектив», драма «Когда горит огонь», детективный триллер «Черная графиня», комедийная мелодрама «Гордость», а также второй сезон телехита «Страх над Невой».

Кадр из сериала «Время Счастливых»
Кадр из сериала «Время Счастливых»

Конкурс шоу представит гостям фестиваля новые выпуски проектов, разное время существующих на стриминговых платформах. В их числе окажутся шоу «Вахта», «Модный подкаст» и «Мама лучше всех», а также проекты VK Видео «Битва вкусов» Камиллы Tasty и «9 месяцев» с ведущими Идой Галич и Денисом Кукоякой. Кроме того, в специальной игре-голосовании зрители смогут выбрать, какое из шести новых шоу Rutube достойно полноценного сезона на платформе.

Кадр из шоу «9 месяцев»
Кадр из шоу «9 месяцев»

В этом году впервые на фестивале Original+ будут представлены вертикальные сериалы. Семь проектов отечественного производства вошли в конкурсную программу, и еще восемь сериалов из России, Китая и США будут показаны вне конкурса.

«Одна из главных задач нашего фестиваля — фиксировать тренды индустрии, — подчеркивает программный директор фестиваля Сусанна Альперина. — Так хотим отметить тренд последнего времени на производство и закупку новых форматов — вертикальных сериалов».

Маскот фестиваля Original+
Маскот фестиваля Original+

Проекты конкурсных программ фестиваля будут оценивать два состава жюри: профессионалы из мира кино и журналисты и блогеры. Отдельный пул экспертов определит победителя конкурса «Номинация Инновация» — его участники, а также составы жюри будут объявлены позже.

V фестиваль контента стриминговых платформ Original+ пройдет с 18 по 20 марта 2026 года на Киностудии Горького. Торжественное награждение победителей состоится в финале последнего дня смотра.