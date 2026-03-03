Ида Галич, экстрасенсы и вертикальные сериалы: фестиваль Original+ объявил программу

Конкурс шоу представит гостям фестиваля новые выпуски проектов, разное время существующих на стриминговых платформах. В их числе окажутся шоу «Вахта», «Модный подкаст» и «Мама лучше всех», а также проекты VK Видео «Битва вкусов» Камиллы Tasty и «9 месяцев» с ведущими Идой Галич и Денисом Кукоякой. Кроме того, в специальной игре-голосовании зрители смогут выбрать, какое из шести новых шоу Rutube достойно полноценного сезона на платформе.