Названа официальная причина смерти звезды «Эйфории» и «Анатомии страсти» Эрика Дэйна

Официальной и единственной причиной смерти Эрика Дэйна, звезды сериалов «Эйфория» и «Анатомия страсти», стал боковой амиотрофический склероз (БАС), передает Super.ru со ссылкой на ет People и медицинское свидетельство о смерти голливудской знаменитости.
Напомним, о смерти артиста стало известно утром 20 февраля — спустя 10 месяцев после того, как актер объявил о диагностированном у него боковом амиотрофическом склерозе.
В последние месяцы жизни он стремился вдохновлять окружающих, открыто рассказывая о своем опыте борьбы с недугом. Эрик до последнего сохранял оптимизм и боролся за свою жизнь.
Ранее Эрик Дэйн обратился к дочерям в последнем прижизненном интервью.