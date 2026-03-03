Москва
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Названа официальная причина смерти звезды «Эйфории» и «Анатомии страсти» Эрика Дэйна

Официальной причиной смерти Эрика Дэйна назван боковой амиотрофический склероз
Эрик Дэйн
Эрик ДэйнИсточник: Legion-Media.ru

Официальной и единственной причиной смерти Эрика Дэйна, звезды сериалов «Эйфория» и «Анатомия страсти», стал боковой амиотрофический склероз (БАС), передает Super.ru со ссылкой на ет People и медицинское свидетельство о смерти голливудской знаменитости.

Напомним, о смерти артиста стало известно утром 20 февраля — спустя 10 месяцев после того, как актер объявил о диагностированном у него боковом амиотрофическом склерозе.

В последние месяцы жизни он стремился вдохновлять окружающих, открыто рассказывая о своем опыте борьбы с недугом. Эрик до последнего сохранял оптимизм и боролся за свою жизнь.

Ранее Эрик Дэйн обратился к дочерям в последнем прижизненном интервью.