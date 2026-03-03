Москва
Звезда «Зловещих мертвецов» Брюс Кэмпбелл сообщил о диагностированном у него раке

Актер отметил, что не нуждается в сочувствии и советах
Брюс Кэмпбелл
Брюс КэмпбеллИсточник: Легион-Медиа

Актер Брюс Кэмпбелл, звезда «Зловещих мертвецов», сообщил, что у него диагностировали рак, сообщает Super.ru.

Он заявил, что его болезнь поддается лечению, однако излечимой ее не назвал. Другие детали и, в частности, какой именно у него вид онкологии, мужчина раскрывать не стал.

В личном блоге Кэмпбелл отметил, что не нуждается в сочувствии и советах и вовсе не поэтому рассказал о своем недуге. Таким образом он попросту хотел избежать всевозможных слухов о его состоянии здоровья.

«Не бойтесь, я старый крепкий сукин сын, и у меня отличная поддержка», — добавил он.