Звезда «Зловещих мертвецов» Брюс Кэмпбелл сообщил о диагностированном у него раке

Актер Брюс Кэмпбелл, звезда «Зловещих мертвецов», сообщил, что у него диагностировали рак, сообщает Super.ru.
Он заявил, что его болезнь поддается лечению, однако излечимой ее не назвал. Другие детали и, в частности, какой именно у него вид онкологии, мужчина раскрывать не стал.
В личном блоге Кэмпбелл отметил, что не нуждается в сочувствии и советах и вовсе не поэтому рассказал о своем недуге. Таким образом он попросту хотел избежать всевозможных слухов о его состоянии здоровья.
«Не бойтесь, я старый крепкий сукин сын, и у меня отличная поддержка», — добавил он.