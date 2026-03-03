Россиянам объяснили, почему ИИ не заменит актеров

«В России люди чаще всего идут в кино “на актера” — то есть хотят видеть на экране конкретно его харизму, личную историю, публичный образ, обрамленный интервью, наградами и даже скандалами. Актер — это не просто лицо в кадре, это культурный феномен и эмоциональная связь со зрителем. ИИ может сгенерировать реалистичное изображение, но он не способен создать подлинную биографию, жизненный опыт и ту самую энергию присутствия, которая формируется годами», — поделилась экспертка.