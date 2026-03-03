Москва
Россиянам объяснили, почему ИИ не заменит актеров

PR-консультант Бородюк: ИИ не может заменить харизму и личную историю актеров
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Unsplash

PR-консультантка в зарубежной киноиндустрии Яна Бородюк в беседе с «Газетой.Ru» усомнилась, что в ближайшие десять лет ИИ заменит актеров.

Эксперт назвала подобный сценарий утопией. По ее мнению, дело не в технических ограничениях, а в природе зрительского интереса.

«В России люди чаще всего идут в кино “на актера” — то есть хотят видеть на экране конкретно его харизму, личную историю, публичный образ, обрамленный интервью, наградами и даже скандалами. Актер — это не просто лицо в кадре, это культурный феномен и эмоциональная связь со зрителем. ИИ может сгенерировать реалистичное изображение, но он не способен создать подлинную биографию, жизненный опыт и ту самую энергию присутствия, которая формируется годами», — поделилась экспертка.

По словам женщины, из-за спроса на конкретного актера в России до сих пор существует высокий интерес к театру.

«В России люди хотят видеть живых людей на сцене — живую драму, эмоции, чувства», — рассказала PR-консультантка.

Бородюк рассказала, что ИИ сейчас активно используется в анимации и создании промо-материалов. К примеру, в Amazon MGM Studios есть целый отдел, занимающийся разработкой и созданием ИИ-мультфильмов.

«Конкретных результатов пока нет, но то, насколько “живыми” получаются анимационные ролики, созданные ИИ, чрезвычайно впечатляет», — заявила эксперт.

Ранее Карина Кросс заявила, что ИИ сможет заменить многих артистов.