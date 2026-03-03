Москва
Дженнифер Лопес в жакете без топа снялась с сумкой за €69 тысяч

Актриса показала фото в модном образе в личном блоге

Певица и актриса Дженнифер Лопес вышла на публику в жакете на голое тело. Она опубликовала видео в личном блоге.

Источник: Соцсети

56-летняя знаменитость предстала перед камерой в бежевом костюме, состоящем из жакета и широких брюк. Актриса добавила к комплекту туфли на каблуках, очки и коричневую сумку Hermes Birkin из крокодиловой кожи. На онлайн-платформе для продажи вещей Wararni изделие можно купить за €69.103 (6 221 930 рублей.— прим. ред.).

Ранее Дженнифер Лопес поделилась редкими кадрами с детьми в честь их 18-летия.