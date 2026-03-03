Николь Кидман показала фигуру в майке и облегающей куртке на фоне слухов о романе

Голливудская актриса Николь Кидман снялась в майке на фоне слухов о романе с бизнесменом Полом Салемом. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
58-летняя знаменитость посетила вечернее шоу Джимми Фэллона в рамках продвижения сериала «Скарпетта», где сыграла главную роль. Актриса вышла на публику в черной майке и облегающей кожаной куртке. Знаменитости уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж с черными стрелками и бежевой помадой.
«Спасибо за приглашение Джимми Фэллон», — подписала фото актриса.
Ранее Николь Кидман снялась в рубашке в кровати.