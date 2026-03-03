Москва
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Николь Кидман показала фигуру в майке и облегающей куртке на фоне слухов о романе

Актриса Николь Кидман снялась в майке после слухов о романе с бизнесменом

Голливудская актриса Николь Кидман снялась в майке на фоне слухов о романе с бизнесменом Полом Салемом. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Николь Кидман / фото: соцсети
Николь Кидман / фото: соцсети

58-летняя знаменитость посетила вечернее шоу Джимми Фэллона в рамках продвижения сериала «Скарпетта», где сыграла главную роль. Актриса вышла на публику в черной майке и облегающей кожаной куртке. Знаменитости уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж с черными стрелками и бежевой помадой.

«Спасибо за приглашение Джимми Фэллон», — подписала фото актриса.

Ранее Николь Кидман снялась в рубашке в кровати.