Но однажды на пороге квартиры появляется его брат-близнец Тоха. Незваный гость, с которым Виктор давно не ладит, вносит в его жизнь немало проблем. Ситуацией решает воспользоваться теща, чтобы еще больше накалить отношения между братьями.