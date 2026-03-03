Москва
Что известно о фильме «Новая теща» (2026): последние новости о премьере

Совсем скоро стартует премьера фантастической комедии «Новая теща». Рассказываем все, что известно о фильме: дата выхода, сюжет, кто сыграл главные роли
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр со съемок фильма Новая теща
Кадр со съемок фильма «Новая теща»

«Новая теща» — российская комедия 2026 года, продолжение фильма «Теща» (2023). Это забавная семейная история с неожиданными поворотами и комичными ситуациями, которые не оставят зрителей равнодушными. Премьера фильма состоится в первых числах марта 2026 года.

Известно ли, когда выйдет фильм «Новая теща»

Премьера комедии «Новая теща» в России запланирована на 5 марта 2026 года. Режиссером фильма стал Аскар Узабаев, известный по работе над лентой «Руки Вверх!».

О чем будет фильм «Новая теща» (2026)

Кадр из фильма Новая теща
Кадр из фильма «Новая теща»

События развиваются спустя шесть лет после обмена телами тещи Ольги Николаевны и зятя Виктора. Теперь Виктор женился во второй раз и ведет спокойную, размеренную жизнь, что его несказанно радует.

Но однажды на пороге квартиры появляется его брат-близнец Тоха. Незваный гость, с которым Виктор давно не ладит, вносит в его жизнь немало проблем. Ситуацией решает воспользоваться теща, чтобы еще больше накалить отношения между братьями.

Однако скоро и ей становится не до интриг: оказывается, что Тоху, внешне точную копию Виктора, разыскивают сотрудники службы исполнения наказаний. И теперь привычная семейная комедия превращается в цепь неожиданных и смешных ситуаций.

Кто снимается в фильме «Новая теща» (2026)

Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Мария Аронова на съемках фильма Новая теща
Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Мария Аронова на съемках фильма «Новая теща»

Главную роль Виктора Суслова, как и в первом фильме, исполнил Гарик Харламов. Он же сыграл и брата‑близнеца Виктора — Тоху. 

Жену Виктора в фильме сыграла Катерина Ковальчук — настоящая супруга Гарика Харламова. Новую тещу сыграла Мария Аронова, заменившая в этой роли Ларису Гузееву. Роль тестя Бориса Ивановича исполнил Сергей Бурунов

В картине также снимаются другие актеры: Владимир Епифанцев, Евгений Гришковец, Алексей Розин и Николай Шрайбер.