«Новая теща» — российская комедия 2026 года, продолжение фильма «Теща» (2023). Это забавная семейная история с неожиданными поворотами и комичными ситуациями, которые не оставят зрителей равнодушными. Премьера фильма состоится в первых числах марта 2026 года.
Известно ли, когда выйдет фильм «Новая теща»
Премьера комедии «Новая теща» в России запланирована на 5 марта 2026 года. Режиссером фильма стал Аскар Узабаев, известный по работе над лентой «Руки Вверх!».
О чем будет фильм «Новая теща» (2026)
События развиваются спустя шесть лет после обмена телами тещи Ольги Николаевны и зятя Виктора. Теперь Виктор женился во второй раз и ведет спокойную, размеренную жизнь, что его несказанно радует.
Но однажды на пороге квартиры появляется его брат-близнец Тоха. Незваный гость, с которым Виктор давно не ладит, вносит в его жизнь немало проблем. Ситуацией решает воспользоваться теща, чтобы еще больше накалить отношения между братьями.
Однако скоро и ей становится не до интриг: оказывается, что Тоху, внешне точную копию Виктора, разыскивают сотрудники службы исполнения наказаний. И теперь привычная семейная комедия превращается в цепь неожиданных и смешных ситуаций.
Кто снимается в фильме «Новая теща» (2026)
Главную роль Виктора Суслова, как и в первом фильме, исполнил Гарик Харламов. Он же сыграл и брата‑близнеца Виктора — Тоху.
Жену Виктора в фильме сыграла Катерина Ковальчук — настоящая супруга Гарика Харламова. Новую тещу сыграла Мария Аронова, заменившая в этой роли Ларису Гузееву. Роль тестя Бориса Ивановича исполнил Сергей Бурунов.
В картине также снимаются другие актеры: Владимир Епифанцев, Евгений Гришковец, Алексей Розин и Николай Шрайбер.