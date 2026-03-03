Москва
Григорий Лепс высказался о своем актерском таланте

Артист заявил, что не относится к числу одаренных актеров
Григорий Лепс
Григорий Лепс

Народный артист России Григорий Лепс заявил, что не планирует играть в кино, поскольку не имеет актерского таланта и соответствующего образования. Его слова приводит «Пятый канал».

Артист исполнил небольшую роль в фильме «Новая теща», однако подчеркнул, что не собирается посвящать себя участию в других кинопроектах. По его словам, настоящему актеру необходим дар.

«Есть люди просто одаренные, настоящие актеры по природе по своей. Так Бог решил», — пояснил певец. Он добавил, что с одаренными актерами не стоит соревноваться тем, кто хорош в других сферах.

Ранее Григорий Лепс ответил на хейт своей внешности в сети.