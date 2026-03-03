Минкультуры не получало заявку на прокатное удостоверение фильма «Момент»

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не получало заявку на выдачу прокатного удостоверения для фильма «Момент» режиссера Эйдана Замири о британской певице Charli XCX (настоящее имя — Шарлотта Эйтчисон). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
«Заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на документальный фильм “Момент” в Минкультуры России не поступало», — сказали в министерстве.
Ранее в прокатной компании «Русский репортаж» сообщили, что документальный фильм «Момент» не выйдет в российский прокат. Причины не уточняются.
Мировая премьера фильма прошла в конце января на фестивале Sundance. По сюжету, на фоне стремительного роста популярности Чарли сталкивается с психологическим давлением и разногласиями при подготовке масштабного аренного шоу. Работая с креативным директором Селест и приглашенным режиссером Йоханнесом Годуином, предлагающим более универсальную концепцию постановки, певица постепенно оказывается в ситуации, когда контроль над проектом начинает ускользать.