Минкультуры не получало заявку на прокатное удостоверение фильма «Момент»

Картина посвящена британской певице Charli XCX
Кадр из фильма «Момент»
Кадр из фильма «Момент»

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не получало заявку на выдачу прокатного удостоверения для фильма «Момент» режиссера Эйдана Замири о британской певице Charli XCX (настоящее имя — Шарлотта Эйтчисон). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«Заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на документальный фильм “Момент” в Минкультуры России не поступало», — сказали в министерстве.

Ранее в прокатной компании «Русский репортаж» сообщили, что документальный фильм «Момент» не выйдет в российский прокат. Причины не уточняются.

Мировая премьера фильма прошла в конце января на фестивале Sundance. По сюжету, на фоне стремительного роста популярности Чарли сталкивается с психологическим давлением и разногласиями при подготовке масштабного аренного шоу. Работая с креативным директором Селест и приглашенным режиссером Йоханнесом Годуином, предлагающим более универсальную концепцию постановки, певица постепенно оказывается в ситуации, когда контроль над проектом начинает ускользать.