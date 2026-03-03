Ричмонд
Неузнаваемая Лядова, красавчик Хабаров: стартует новый сезон «Казановы»

Стала известна дата выхода третьего сезона популярного сериала про обаятельного мошенника
Антон Хабаров на съемках третьего сезона сериала «Казанова»
Антон Хабаров на съемках третьего сезона сериала «Казанова»

Первый канал готовит к премьере третий сезон популярного приключенческого сериала «Казанова» про обаятельного афериста в исполнении Антона Хабарова. В новых сериях появится также Елена Лядова. Ее героиня, чиновница из Госплана, скрывающая неуверенность в себе за дорогими нарядами, станет очередной жертвой обаятельного афериста Апрельцева.

Елена Лядова на съемках третьего сезона сериала «Казанова»
Елена Лядова на съемках третьего сезона сериала «Казанова»

По сюжету продолжения, герой Хабарова возвращается с Севера, чтобы начать новую жизнь, но его обкрадывает молодая аферистка Лера (Марина Ворожищева). Вместо вражды их ждет неожиданный союз и долгое путешествие по СССР.

Восемь серий — восемь городов и восемь афер, где каждая женщина меняет судьбу после встречи с советским Казановой. География сериала традиционно обширная, Апрельцев побывает в Магадане, Кисловодске, Выборге, Минске, Ленинграде, Талдоме, Пятигорске.

Антон Хабаров и Марина Ворожищева на съемках третьего сезона сериала «Казанова»
Антон Хабаров и Марина Ворожищева на съемках третьего сезона сериала «Казанова»
Елена Лядова на съемках третьего сезона сериала «Казанова»
Елена Лядова на съемках третьего сезона сериала «Казанова»

Кроме Елены Лядовой в сериале появится Мариэтта Цигаль-Полищук в образе эффектной женщины из влиятельной семьи, Сабина Ахмедова в роли директора ресторана, Юлия Волкова, сыгравшая начальницу отдела лотерей, и Анна Котова в образе энергичной чиновницы.

Сабина Ахмедова на съемках третьего сезона сериала «Казанова»
Сабина Ахмедова на съемках третьего сезона сериала «Казанова»

«Понятно, что Апрельцев снова обманет, но какой будет его новая афера — всегда интрига. Могу сказать, в этот раз мы работали над его новыми воплощениями еще более старательно, чем раньше. Я буду и археологом, и океанологом, и модельером, и представителем русской интеллигенции, и строителем БАМа», — рассказал Антон Хабаров.

Екатерина Агеева на съемках третьего сезона сериала «Казанова»
Екатерина Агеева на съемках третьего сезона сериала «Казанова»
Антон Хабаров на съемках третьего сезона сериала «Казанова»
Антон Хабаров на съемках третьего сезона сериала «Казанова»

Режиссером-постановщиком третьей части стал Сергей Комаров, снявший второй сезон «Казановы».

Премьера сериала «Казанова. Возвращение» состоится 9 марта на Первом канале.