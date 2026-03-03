Неузнаваемая Лядова, красавчик Хабаров: стартует новый сезон «Казановы»

Первый канал готовит к премьере третий сезон популярного приключенческого сериала «Казанова» про обаятельного афериста в исполнении Антона Хабарова. В новых сериях появится также Елена Лядова. Ее героиня, чиновница из Госплана, скрывающая неуверенность в себе за дорогими нарядами, станет очередной жертвой обаятельного афериста Апрельцева.
По сюжету продолжения, герой Хабарова возвращается с Севера, чтобы начать новую жизнь, но его обкрадывает молодая аферистка Лера (Марина Ворожищева). Вместо вражды их ждет неожиданный союз и долгое путешествие по СССР.
Восемь серий — восемь городов и восемь афер, где каждая женщина меняет судьбу после встречи с советским Казановой. География сериала традиционно обширная, Апрельцев побывает в Магадане, Кисловодске, Выборге, Минске, Ленинграде, Талдоме, Пятигорске.
Кроме Елены Лядовой в сериале появится Мариэтта Цигаль-Полищук в образе эффектной женщины из влиятельной семьи, Сабина Ахмедова в роли директора ресторана, Юлия Волкова, сыгравшая начальницу отдела лотерей, и Анна Котова в образе энергичной чиновницы.
«Понятно, что Апрельцев снова обманет, но какой будет его новая афера — всегда интрига. Могу сказать, в этот раз мы работали над его новыми воплощениями еще более старательно, чем раньше. Я буду и археологом, и океанологом, и модельером, и представителем русской интеллигенции, и строителем БАМа», — рассказал Антон Хабаров.
Режиссером-постановщиком третьей части стал Сергей Комаров, снявший второй сезон «Казановы».
Премьера сериала «Казанова. Возвращение» состоится 9 марта на Первом канале.