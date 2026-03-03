Полину Гухман сложно не заметить. Ее яркая внешность буквально впечатывается в память зрителя при первом же просмотре. В то же время, одного этого было бы недостаточно. За ее успехом стоит огромный труд, к которому она начала привыкать еще в раннем возрасте. Свою первую главную роль она сыграла в 10 лет, а к 14 годам уже могла похвастать фестивальными наградами. Несмотря на юность, она успела собрать внушительную фильмографию, поработать с топовыми актерами и режиссерами. Сегодня петербурженку можно смело называть восходящей звездой российского кино, тем более что ее следующая роль — Наташа Ростова в экранизации «Войны и мира» от Сарика Андреасяна.
От балетного станка — на съемочную площадку
Полина родилась 26 марта 2006 года в Санкт-Петербурге. Ее родители не имели никакого отношения к миру кино или театра, однако способности дочери проявились рано. В семь лет девочку отдали в одну из самых престижных хореографических школ страны — Академию танца Бориса Эйфмана. Там она провела шесть лет, параллельно занимаясь акробатикой и бальными танцами.
Именно преподавательница хореографии Алена Корчагина пригласила Полину на небольшую роль в сериал. Разглядев в ней актерский потенциал, она посоветовала родителям почаще водить дочь на кастинги. В 2015-м, в возрасте девяти лет, Гухман дебютировала на экране — в криминальном детективе «Погоня за прошлым» в образе племянницы одной из героинь.
Главная роль и первые награды
Уже на следующий год в драме «Иван» режиссера Алены Давыдовой 10-летняя актриса сыграла Тони — маленькую девочку, которая буквально переворачивает жизнь взрослого мужчины. Его сыграл опытнейший Кирилл Полухин, известный по лентам «Дурак», «Майор» и многим другим.
Интересно, что по замыслу именно Тоня должна была стать центральным персонажем картины. Однако в процессе работы над сценарием акцент сместился на героя Полухина — отсюда и название «Иван». Фильм вошел в конкурсную программу «Кинотавра», а игру юной актрисы оценили сразу на нескольких фестивалях. На «Детском КиноМае» она получила приз за лучшую детскую актерскую работу. В 2017-м она удостоилась наград за лучшую женскую роль на Шукшинском кинофестивале и Чебоксарском международном кинофестивале.
Международное признание
В 2020-м режиссер Анастасия Пальчикова представила криминальную драмой «Маша» — историей о лихих 1990-х, рассказанной глазами 13-летней девочки. Как раз ее и сыграла Полина, а вот взрослую версию девушки воплотила Анна Чиповская.
Погрузиться в ту эпоху Полине помогали книги и фильмы о 90-х (специально подобранные режиссером). Также для вхождения в образ актриса постоянно слушала подборки тогдашней музыки. «Маша» сразу попала на «Кинотавр», где удостоилась приза за лучший дебют. В российский прокат лента вышла весной 2021-го, а в декабре Полина получила международную премию «Золотой единорог» в Лондоне в номинации «Лучший восходящий талант».
Выход на широкую аудиторию
Серьезное пополнение в рядах фанатов героини нашего материала принес молодежный хит «Мир! Дружба! Жвачка!». Это ностальгическая истории о подростках 1990-х, а Полина в нем — одна из главных лиц. Успех сериала породил второй и третий сезоны, что только укрепило популярность актрисы.
После этого проекты пошли буквально один за другим. В 2024-м она появилась в байопике «Комбинация», где воплотила образ Юлии Козюльковой — одной из участниц легендарной советской поп-группы. Параллельно вышли «Котострофа», «Тайны Карениной», «Улица Шекспира».
Танец как основа
Когда зрители видят Гухман впервые, многие особо отмечают ее пластику. Все благодаря танцам, которые всегда занимали в ее жизни важное место. Шесть лет в Академии Эйфмана, затем занятия в Школе классического балета имени Долгушина, после — в International Dance Center. С телом Полина умеет работать так, как не каждый выпускник театральной школы. Кстати, в 2023-м она поступила в институт современного искусства в мастерскую Ивана Охлобыстина.
Сама Полина не раз говорила в интервью, что танцы помогают ей чувствовать пространство и партнера на площадке. Кроме того, это привило ей дисциплину и отменную физическую подготовку: даже в юном возрасте она без труда выдерживала смены по 13 часов.
Роман с сыном Игоря Верника
Долгое время Полина не спешила делиться подробностями своей личной жизни. Однако летом 2025-го на кинофестивале «Горький fest» в Нижнем Новгороде она появилась в компании Григория Верника — сына знаменитого Игоря Верника. Григорий на 6 лет старше 19-летней возлюбленной, он также активно снимается в кино и сериалах. Вскоре в социальных сетях обоих актеров появились совместные снимки. Теперь они вместе регулярно посещают премьеры и светские мероприятия.
Где ее скоро увидим
В первую очередь поклонники актрисы ждут сериал «После Фишера. Инквизитор». Это третий сезон популярной франшизы. Съемки уже завершились, релиз запланирован на 2026 год.
По сюжету в небольшом алтайском городке на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Следствие постепенно выводит детективов к загадочной девушке-Маугли, выросшей в лесу вдали от людей. Именно эту роль и исполнит Полина Гухман. Ее партнерами по площадке стали Юлия Снигирь, Александр Петров, Игорь Миркурбанов и Никита Павленко.
Кроме того, Гухман снялась в спортивной драме «Игра на вылет», где предстала талантливой теннисисткой, вынужденной бороться за выживание. Ее партнером по площадке стал Данила Козловский. Релиз запланирован также на этот год.
Еще одной громкой новостью стало сообщение режиссера Сарика Андреасяна о том, что Полина Гухман сыграет Наташу Ростову в новой экранизации «Войны и мира». Об этом он написал в своем Telegram-канале, подчеркнув, что именно в исполнении Гухман видит свою героиню. Выход фильма запланирован на 18 февраля 2027 года, и работа над масштабной постановкой уже активно ведется.