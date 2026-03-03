Полину Гухман сложно не заметить. Ее яркая внешность буквально впечатывается в память зрителя при первом же просмотре. В то же время, одного этого было бы недостаточно. За ее успехом стоит огромный труд, к которому она начала привыкать еще в раннем возрасте. Свою первую главную роль она сыграла в 10 лет, а к 14 годам уже могла похвастать фестивальными наградами. Несмотря на юность, она успела собрать внушительную фильмографию, поработать с топовыми актерами и режиссерами. Сегодня петербурженку можно смело называть восходящей звездой российского кино, тем более что ее следующая роль — Наташа Ростова в экранизации «Войны и мира» от Сарика Андреасяна.